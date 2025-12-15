Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Okul saatleri değişecek mi 2026? Lise ders saatleri gündem oldu

Havaların sabahları geç aydınlanması ve akşamları ise erken batması nedeniyle okul saatlerinin değişme durumu tekrardan gündeme geldi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar okullarda ders saatlerinin değişeceğini iddia etti. İddiaların ardından öğrenciler tarafından okul saatleri değişecek mi, lise ders saatleri ne olacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

15.12.2025
15.12.2025
, ve liselerde genel olarak dersler saat 09.00'da başlıyor. Kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle, özellikle kış aylarında bu durum öğrencilerin hava daha aydınlanmadan yola çıkmasına neden oluyor.

Yaşanan bu durumdan dolayı okullarda ders saatlerinin değişeceğine dair iddialar ortaya atılmaya başlandı. tarafından okul saatleri değişecek mi, ders saatleri ne olacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

OKUL SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ 2026?

Okul saatlerinin değişeceğine dair () tarafından yapılan herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bu kapsamda sosyal medyada derslerin değişeceğine dair iddialar asılsızdır. 2025-2026 döneminde ilkokul, ortaokul ve liselerde ders saatlerinde değişikliğe gidilmeyecek. MEB tarafından yeni bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

LİSE SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ 2026?

Lise düzeyine sahip okullarda ders saatlerinin değişeceğine dair MEB tarafından bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada ders saatlerinin değişeceğine dair iddialar doğru değildir. İlerleyen günlerde MEB tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizden takip edebilirsiniz.

