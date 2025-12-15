Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Habertürk'teki taciz iddialarına karartma! Kenan Tekdağ kadın spikerleri tehdit mesajıyla susturmuş

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturması medya dünyasında depreme yol açtı. Taciz iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü. Kadın spikerlerin bu konudaki şikayetlerini hem İnsan Kaynakları birimine hem de yönetici Kenan Tekdağ'a ilettiği öğrenildi. Ancak Tekdağ'ın kurum içinde tehdit içerikli bir mesaj göndererek taciz iddialarını örtbas etmeye çalıştığı öne sürüldü. İşte çalışanlara gönderilen o mesaj...

Habertürk'teki taciz iddialarına karartma! Kenan Tekdağ kadın spikerleri tehdit mesajıyla susturmuş
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
15.12.2025
08:17
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
08:33

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması gazetecilere sıçradı. Soruşturma kapsamında geçen hafta aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da olduğu bazı isimler tutuklandı. Habertürk'ün başındaki TMSF yönetimi Ersoy'u görevden aldı. Soruşturmada adı geçen kanalın spikerlerinden Ela Rümeysa Cebeci ile de yollar ayrıldı.

Gündeme bomba gibi düşen soruşturmaya dair ayrıntılar gün yüzünde çıkarken, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ortaya atılan iddialarının daha önce de kurum içi yapılan şikayetler üzerine gündeme geldiği ortaya çıktı.

Habertürk'teki taciz iddialarına karartma! Kenan Tekdağ kadın spikerleri tehdit mesajıyla susturmuş

SPİKERLERDEN TACİZ ŞİKAYETİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; kanaldaki bazı spikerler taciz edildikleri yönündeki iddiaları Habertürk'ün İnsan Kaynakları Birimi'ne iletti ancak gerekli desteği ve karşılığı göremedi.

EN TEPEYE KADAR ÇIKTILAR

Spikerler daha sonra durumu, o dönem Can Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olan ve Can Holding soruşturmasında tutuklanan Mehmet Kenan Tekdağ'a ilettikleri belirtildi.

Habertürk'teki taciz iddialarına karartma! Kenan Tekdağ kadın spikerleri tehdit mesajıyla susturmuş

KENAN TEKDAĞ'DAN İDDİALARA KARARTMA

Bunun üzerine, 6 Ağustos 2025'te kurum içinde Kenan Tekdağ imzalı bir duyuru yapıldığı kaydedildi. Duyuruda, Ersoy hakkında ortaya atılan iddiaların "uydurma ve karalama amaçlı dedikodular" olduğu belirtilerek, Ersoy'un görevden alınacağı yönündeki söylentilerin de asılsız olduğu ifade ediliyor.

Habertürk'teki taciz iddialarına karartma! Kenan Tekdağ kadın spikerleri tehdit mesajıyla susturmuş

İŞTEN ÇIKARMA TEHDİDİ

Açıklamada, iddiaların araştıracağına dair herhangi bir inceleme veya denetim sürecine yer verilmezken, aksine bu konuları gündeme getirenler için "tazminatsız işten çıkarma dahil gerekli işlemlerin yapılacağı" kaydediliyor.

Habertürk'teki taciz iddialarına karartma! Kenan Tekdağ kadın spikerleri tehdit mesajıyla susturmuş

GÖZDAĞI VEREREK ÖRTBAS

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'a yönelik iddiaların, daha önceden Kenan Tekdağ tarafından bilindiği iddia edildi. Ancak olayın üzerini yapılan kurum içi duyuru ile çalışanlara gözdağı vererek kapatmaya çalıştığı öne sürüldü.

Habertürk'teki taciz iddialarına karartma! Kenan Tekdağ kadın spikerleri tehdit mesajıyla susturmuş
Eski Habertürk spikeri Nur Köşker'den Mehmet Akif Ersoy hakkında taciz iddiası: Onun yüzünden kıta değiştirdim
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy açıklaması: 'Yalnızca bir kez...'
