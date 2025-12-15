Habertürk'teki taciz iddialarına karartma! Kenan Tekdağ kadın spikerleri tehdit mesajıyla susturmuş

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması gazetecilere sıçradı. Soruşturma kapsamında geçen hafta aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da olduğu bazı isimler tutuklandı. Habertürk'ün başındaki TMSF yönetimi Ersoy'u görevden aldı. Soruşturmada adı geçen kanalın spikerlerinden Ela Rümeysa Cebeci ile de yollar ayrıldı.

Gündeme bomba gibi düşen soruşturmaya dair ayrıntılar gün yüzünde çıkarken, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ortaya atılan taciz iddialarının daha önce de kurum içi yapılan şikayetler üzerine gündeme geldiği ortaya çıktı.

SPİKERLERDEN TACİZ ŞİKAYETİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; kanaldaki bazı spikerler taciz edildikleri yönündeki iddiaları Habertürk'ün İnsan Kaynakları Birimi'ne iletti ancak gerekli desteği ve karşılığı göremedi.

EN TEPEYE KADAR ÇIKTILAR

Spikerler daha sonra durumu, o dönem Can Medya Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olan ve Can Holding soruşturmasında tutuklanan Mehmet Kenan Tekdağ'a ilettikleri belirtildi.

KENAN TEKDAĞ'DAN İDDİALARA KARARTMA

Bunun üzerine, 6 Ağustos 2025'te kurum içinde Kenan Tekdağ imzalı bir duyuru yapıldığı kaydedildi. Duyuruda, Ersoy hakkında ortaya atılan iddiaların "uydurma ve karalama amaçlı dedikodular" olduğu belirtilerek, Ersoy'un görevden alınacağı yönündeki söylentilerin de asılsız olduğu ifade ediliyor.

İŞTEN ÇIKARMA TEHDİDİ

Açıklamada, iddiaların araştıracağına dair herhangi bir inceleme veya denetim sürecine yer verilmezken, aksine bu konuları gündeme getirenler için "tazminatsız işten çıkarma dahil gerekli işlemlerin yapılacağı" kaydediliyor.

GÖZDAĞI VEREREK ÖRTBAS

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'a yönelik iddiaların, daha önceden Kenan Tekdağ tarafından bilindiği iddia edildi. Ancak olayın üzerini yapılan kurum içi duyuru ile çalışanlara gözdağı vererek kapatmaya çalıştığı öne sürüldü.