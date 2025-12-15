Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kırmızı kart tartışması! Eski hakemler son noktayı koydu

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçı 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Ancak her iki taraf da hakem Ali Şansalan'ın yönetiminden memnun kalmadı. Beşiktaşlı El Bilal Toure'nin gördüğü kırmızı karta siyah beyazlılar isyan ederken, ev sahibi bordo mavililer ise Orkun Kökçü'nün de kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu. Dev maça damga vuran pozisyonları Trio ekibi yorumladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
beIN Sports
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 04:55
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 05:14

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Nefesleri kesen mücadele 3-3 berabere sonuçlandı.

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kırmızı kart tartışması! Eski hakemler son noktayı koydu

Dev maçta düdük çalan hakem Ali Şansalan'ın kararları ise mücadeleye damga vurdu. Beşiktaş'ta El Bilal Toure 36. dakikada VAR uyarısının ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Orkun Kökçü'nün bir pozisyonunda da bordo mavililerde kırmızı kart beklentisi oluştu.

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kırmızı kart tartışması! Eski hakemler son noktayı koydu

Peki hakem kararları doğru muydu? Eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran, tartışmalı anları beIN SPORTS'ta değerlendirdi. İşte Trio ekibinin yorumları...

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kırmızı kart tartışması! Eski hakemler son noktayı koydu

EMİRHAN TOPÇU'NUN GÖRDÜĞÜ SARI KART (DAKİKA 2)

  • Deniz Çoban: Hakemler maça iyi başlayamıyorlar. Ali Şansalan bunun dersini verir gibiydi. İlk pozisyonda sarı kartı gösterdi. Doğru bir karar.
  • Bahattin Duran: Net bir kontrolsüz basma. Doğru karar.
  • Bülent Yıldırım: Bunun dakikası olmaz. Doğru bir karar.
Trabzonspor-Beşiktaş maçında kırmızı kart tartışması! Eski hakemler son noktayı koydu

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SARI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON (DAKİKA 5)

  • Bahattin Duran: Kırmızı kartın sınırlarını zorlasa da sarı kart doğru. Topuğunu tam bileğe oturtmamış. Güç transferini aktaramamış. Bu haliyle sarı kartı kabul ediyorum. Biraz daha yukarıda olsaydı kırmızı kart olurdu.
  • Deniz Çoban: Hakemin sarı kartı göstermesi doğru.
  • Bülent Yıldırım: Bu haliyle doğru bir sarı kart.
Trabzonspor-Beşiktaş maçında kırmızı kart tartışması! Eski hakemler son noktayı koydu

EL BILAL TOURE'NİN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON (DAKİKA 36)

  • Bahattin Duran: Bu hemen taç çizgisinin önü. Bunu ağır çekimde izlememek lazım. Fotoğrafı bu şekilde durdurursak bizi yanıltır. Acımasız, sert hissini vermedi. Buna VAR müdahale etti. Bu pozisyonlar gaddarlık yok. El Bilal Toure ayağıyla bastı ama iki ayağıyla mı bastı? Dizden gücü aktardı mı? Hayır. Kramponunun altı değer değmez ayağını kaldırdı. Hızlı gelmiyor, şiddet yok. Kontrolsüz hareket diyebilirsin. Ozan'da hiçbir beklenti yok. Trabzonspor takımı hemen oyuna başladı. O sırada hakemden düdük geldi. Çok yanlış bir VAR müdahalesi. En fazla sarı kart olabilir. VAR müdahalesi çok yanlış.
Trabzonspor-Beşiktaş maçında kırmızı kart tartışması! Eski hakemler son noktayı koydu
  • Bülent Yıldırım: Asla kırmızı kart düşünmem. VAR müdahalesini kabul etmek mümkün değil. Maçın gidişatını bozuyor.
  • Deniz Çoban: Bu görüntü her şeyi anlatıyor. Pozisyon yaralayıcı, gaddar olmalı. Öyle bir şey olsa Ozan'ın bu kadar hızlı kalkması olağan akışa uygun değil. Benim gördüğüm Ozan zaten bir şey hissetmemiş. Demek ki güç transferi gerçekleşmemiş. Bakın ilk etapta kimse hakemin neyi beklediğini anlamıyor. Pozisyonu izlemeye geldiğinde hakem, Trabzonspor futbolcuları ve heyeti kendi aleyhlerine bir şey çıkacak sanıyor. Sarı kart olmalıydı. Dizler bükülü, güç transferi yok. Klasik sarı kart. Kırmızı kartı hiç düşünmem.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a hakem tepkisi: Herkes haddini bilsin
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor ve Beşiktaş'tan gol düellosu: Süper Lig'de futbol resitali!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.