Trabzonspor-Beşiktaş maçında kırmızı kart tartışması! Eski hakemler son noktayı koydu
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçı 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Ancak her iki taraf da hakem Ali Şansalan'ın yönetiminden memnun kalmadı. Beşiktaşlı El Bilal Toure'nin gördüğü kırmızı karta siyah beyazlılar isyan ederken, ev sahibi bordo mavililer ise Orkun Kökçü'nün de kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu. Dev maça damga vuran pozisyonları Trio ekibi yorumladı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Nefesleri kesen mücadele 3-3 berabere sonuçlandı.
Dev maçta düdük çalan hakem Ali Şansalan'ın kararları ise mücadeleye damga vurdu. Beşiktaş'ta El Bilal Toure 36. dakikada VAR uyarısının ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Orkun Kökçü'nün bir pozisyonunda da bordo mavililerde kırmızı kart beklentisi oluştu.
Peki hakem kararları doğru muydu? Eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran, tartışmalı anları beIN SPORTS'ta değerlendirdi. İşte Trio ekibinin yorumları...
EMİRHAN TOPÇU'NUN GÖRDÜĞÜ SARI KART (DAKİKA 2)
Deniz Çoban: Hakemler maça iyi başlayamıyorlar. Ali Şansalan bunun dersini verir gibiydi. İlk pozisyonda sarı kartı gösterdi. Doğru bir karar.
Bahattin Duran: Net bir kontrolsüz basma. Doğru karar.
Bülent Yıldırım: Bunun dakikası olmaz. Doğru bir karar.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SARI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON (DAKİKA 5)
Bahattin Duran: Kırmızı kartın sınırlarını zorlasa da sarı kart doğru. Topuğunu tam bileğe oturtmamış. Güç transferini aktaramamış. Bu haliyle sarı kartı kabul ediyorum. Biraz daha yukarıda olsaydı kırmızı kart olurdu.
Deniz Çoban: Hakemin sarı kartı göstermesi doğru.
Bülent Yıldırım: Bu haliyle doğru bir sarı kart.
EL BILAL TOURE'NİN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON (DAKİKA 36)
Bahattin Duran: Bu hemen taç çizgisinin önü. Bunu ağır çekimde izlememek lazım. Fotoğrafı bu şekilde durdurursak bizi yanıltır. Acımasız, sert hissini vermedi. Buna VAR müdahale etti. Bu pozisyonlar gaddarlık yok. El Bilal Toure ayağıyla bastı ama iki ayağıyla mı bastı? Dizden gücü aktardı mı? Hayır. Kramponunun altı değer değmez ayağını kaldırdı. Hızlı gelmiyor, şiddet yok. Kontrolsüz hareket diyebilirsin. Ozan'da hiçbir beklenti yok. Trabzonspor takımı hemen oyuna başladı. O sırada hakemden düdük geldi. Çok yanlış bir VAR müdahalesi. En fazla sarı kart olabilir. VAR müdahalesi çok yanlış.
Bülent Yıldırım: Asla kırmızı kart düşünmem. VAR müdahalesini kabul etmek mümkün değil. Maçın gidişatını bozuyor.
Deniz Çoban: Bu görüntü her şeyi anlatıyor. Pozisyon yaralayıcı, gaddar olmalı. Öyle bir şey olsa Ozan'ın bu kadar hızlı kalkması olağan akışa uygun değil. Benim gördüğüm Ozan zaten bir şey hissetmemiş. Demek ki güç transferi gerçekleşmemiş. Bakın ilk etapta kimse hakemin neyi beklediğini anlamıyor. Pozisyonu izlemeye geldiğinde hakem, Trabzonspor futbolcuları ve heyeti kendi aleyhlerine bir şey çıkacak sanıyor. Sarı kart olmalıydı. Dizler bükülü, güç transferi yok. Klasik sarı kart. Kırmızı kartı hiç düşünmem.