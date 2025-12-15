Trabzonspor-Beşiktaş maçında kırmızı kart tartışması! Eski hakemler son noktayı koydu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Nefesleri kesen mücadele 3-3 berabere sonuçlandı.

Dev maçta düdük çalan hakem Ali Şansalan'ın kararları ise mücadeleye damga vurdu. Beşiktaş'ta El Bilal Toure 36. dakikada VAR uyarısının ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Orkun Kökçü'nün bir pozisyonunda da bordo mavililerde kırmızı kart beklentisi oluştu.

Peki hakem kararları doğru muydu? Eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran, tartışmalı anları beIN SPORTS'ta değerlendirdi. İşte Trio ekibinin yorumları...

EMİRHAN TOPÇU'NUN GÖRDÜĞÜ SARI KART (DAKİKA 2)

Deniz Çoban: Hakemler maça iyi başlayamıyorlar. Ali Şansalan bunun dersini verir gibiydi. İlk pozisyonda sarı kartı gösterdi. Doğru bir karar.

Deniz Çoban: Hakemler maça iyi başlayamıyorlar. Ali Şansalan bunun dersini verir gibiydi. İlk pozisyonda sarı kartı gösterdi. Doğru bir karar.

Bahattin Duran: Net bir kontrolsüz basma. Doğru karar.

Bülent Yıldırım: Bunun dakikası olmaz. Doğru bir karar.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SARI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON (DAKİKA 5)

Bahattin Duran: Kırmızı kartın sınırlarını zorlasa da sarı kart doğru. Topuğunu tam bileğe oturtmamış. Güç transferini aktaramamış. Bu haliyle sarı kartı kabul ediyorum. Biraz daha yukarıda olsaydı kırmızı kart olurdu.

Bahattin Duran: Kırmızı kartın sınırlarını zorlasa da sarı kart doğru. Topuğunu tam bileğe oturtmamış. Güç transferini aktaramamış. Bu haliyle sarı kartı kabul ediyorum. Biraz daha yukarıda olsaydı kırmızı kart olurdu.

Deniz Çoban: Hakemin sarı kartı göstermesi doğru.

Bülent Yıldırım: Bu haliyle doğru bir sarı kart.

EL BILAL TOURE'NİN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON (DAKİKA 36)

Bahattin Duran: Bu hemen taç çizgisinin önü. Bunu ağır çekimde izlememek lazım. Fotoğrafı bu şekilde durdurursak bizi yanıltır. Acımasız, sert hissini vermedi. Buna VAR müdahale etti. Bu pozisyonlar gaddarlık yok. El Bilal Toure ayağıyla bastı ama iki ayağıyla mı bastı? Dizden gücü aktardı mı? Hayır. Kramponunun altı değer değmez ayağını kaldırdı. Hızlı gelmiyor, şiddet yok. Kontrolsüz hareket diyebilirsin. Ozan'da hiçbir beklenti yok. Trabzonspor takımı hemen oyuna başladı. O sırada hakemden düdük geldi. Çok yanlış bir VAR müdahalesi. En fazla sarı kart olabilir. VAR müdahalesi çok yanlış.