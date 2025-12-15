Menü Kapat
Editor
 Banu İriç

Trump ve Zelenskiy'nin temsilcileri 5 saatte sonuca ulaşamadı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın durdurulması için müzakereler sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Zelenskiy liderliğindeki müzakere heyeti ile bir araya geldi. 5 saati aşan görüşmede neticeye varılamadı.

Trump ve Zelenskiy'nin temsilcileri 5 saatte sonuca ulaşamadı
GİRİŞ:
15.12.2025
00:31
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
00:31

Devlet Başkanı Vladimir ve ABD Başkanı Donald 'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff liderliğindeki heyetlerin Almanya'nın başkenti 'de 5 saat süren bir toplantıda bir araya geldi.

Trump ve Zelenskiy'nin temsilcileri 5 saatte sonuca ulaşamadı

GÖRÜŞME YARIN DA SÜRECEK


Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğindeki müzakere heyeti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'i başkent Berlin'de ağırladı. Merz tarafından karşılanan Zelenskiy ve Witkoff, beraberlerindeki heyetler ile Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine ilişkin müzakere için masaya oturdu. Alman basınında yer alan haberlerde, Başbakan Merz'in görüşme salonundan erken ayrıldığı fakat danışmanının temasları sürdürmek üzere salonda kaldığı aktarıldı.
Öte yandan müzakerelerin Berlin ayağı, ilk gün 5 saati aşkın bir sürenin ardından sona erdi. Zelenskiy'nin danışmanlarından Dmytro Lytvyn yaptığı açıklamada, "Görüşmeler 5 saatten fazla sürdü ve yarın sabah yeniden başlamak üzere bugünlük sona erdi" dedi. Lytvyn, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in pazartesi günü Berlin'deki görüşmeler tamamlandıktan sonra konuyla ilgili değerlendirmede bulunacağını söyledi. Ukraynalı yetkili, görüşmede tarafların taslak belgeleri ele aldıklarını ifade etti.

Trump ve Zelenskiy'nin temsilcileri 5 saatte sonuca ulaşamadı

ZELENSKİY ABD'DEN DONDURULMASI İÇİN DESTEK BEKLİYOR


Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Berlin'e gelmeden önce yaptığı açıklamada görüşmelerde cephe hattının dondurulması için ABD'den destek isteyeceğini açıklamıştı. Zelenskiy, "En adil seçenek, şu an olduğumuz yerde kalınmasıdır. Doğru olan bu olacaktır, çünkü bu bir ateşkes. Rusya'nın buna olumlu bakmadığını biliyorum ancak Amerikalılar bu konuda bize destek olsun isterdim" demişti. Ukraynalı lider, "Berlin'deki zirve önemli. Burada hem Amerikalılar hem Avrupalılar ile bir araya geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Trump ve Zelenskiy'nin temsilcileri 5 saatte sonuca ulaşamadı

NATO'DAN VAZGEÇME İŞARETİ

Zelenskiy, bugün ayrıca gazetecilerle Whatsapp üzerinden gerçekleştirdiği sohbette Ukrayna'nın kendilerine verilecek garantileri karşılığında barış görüşmelerinde bir taviz olarak 'ya üyelik hedefinden vazgeçebileceğine işaret etmişti. Ukraynalı lider açıklamasında, "NATO üyeliği, en başından bu yana Ukrayna'nın arzusuydu. Burada gerçek güvenlik garantileri söz konusudur. Fakat ABD ve Avrupa'dan bazı ortaklar bu hedefi desteklemedi" demişti.
Zelenskiy, "Dolayısıyla bugün Ukrayna ile ABD arasındaki ikili güvenlik garantileri, ABD'den NATO'nun 5. maddesi benzeri garantiler ve Avrupalı dostlarımız ayrıca Kanada ve Japonya gibi diğer ülkelerden verilecek güvenlik garantileri, yeni bir Rus işgalini önlemek için bir fırsat teşkil ediyor" ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin hukuken bağlayıcı olması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bu, bizim açımızdan bir tavizdir" şeklinde konuşmuştu.

