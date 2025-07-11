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 | Berrak Arıcan

ABD, Ukrayna'ya silah verecek, masrafları NATO üstlenecek

ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını gerçekleştirecek fakat masrafları NATO üstlenecek. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmayı duyurdu.

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ABD, Ukrayna'ya silah verecek, masrafları NATO üstlenecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 10:46

ABD Başkanı , NBC News kanalına verdiği demeçte, 'ya temin edilecek askeri desteğe ilişkin ABD, ve Ukrayna arasındaki yeni anlaşmanın detaylarını paylaştı.

ABD, Ukrayna'ya silah verecek, masrafları NATO üstlenecek

ABD'den gönderilecek askeri mühimmatın önce NATO'ya teslim edileceğini sonrasında NATO'nun bu silahları Ukrayna'ya vereceğini aktaran Trump, "Silahları NATO'ya gönderiyoruz ve NATO bu silahların parasını yüzde 100 oranında ödüyor. Silahlar aslında NATO'ya gitmiş oluyor. NATO da bu silahları Ukrayna'ya veriyor." ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA ZİRVEDE SAĞLANDI

Trump, söz konusu anlaşmanın geçen ay düzenlenen NATO Zirvesi'nde varıldığını vurguladı. Aynı yöntemin Patriot hava savunma sistemleri için de geçerli olacağına işaret eden Trump, "Patriot sistemlerini NATO'ya göndereceğiz, ardından NATO bunları dağıtacak." dedi.

'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, "Rusya'dan dolayı hayal kırıklığına uğradım ama gelecek birkaç haftada neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

ABD, Ukrayna'ya silah verecek, masrafları NATO üstlenecek

RUSYA HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA İÇİN TARİH

Trump ayrıca, 14 Temmuz Pazartesi günü Rusya hakkında önemli bir açıklama yapacağını belirtti. ABD'nin ticaret ortağı olan çoğu ülkeye yüzde 15 ila 20 oranında genel gümrük vergileri getirmeyi planladığını aktaran Trump, uygulamaya giren tarifelerin oldukça olumlu karşılandığını vurguladı. Mevcut genel gümrük vergileri yüzde 10 seviyesinde uygulanıyor.

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ETİKETLER
#Donald Trump
#Rusya-ukrayna Savaşı
#Ukrayna
#Nato
#Patriot Hava Savunma Sistemi
#Askeri Destek
#Dünya
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