İran'ın uranyumu İsrail ve ABD saldırılarından kurtuldu iddiası! İsrailli yetkili, ABD'yi yalanladı

İsrailli bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ı yalanladı. İsrailli üst düzey yetkili, uranyumun bir kısmının ABD ve İsrail saldırılarından kurtulduğunu söyledi.

İran ve İsrail çatışmalarına dahil olan ABD, Tahran'ın nükleer tesislerini yok ettiğini söylese de İsrailli bir üst düzey yetkili, tam tersi açıklamalarda bulundu. ABD basınından New York Times'a konuşan İsrailli yetkili, İran'ın yer altındaki zenginleştirilmiş uranyum stokunun bir kısmının ABD ve İsrail saldırılarından kurtulduğunu söyledi. Söz konusu uranyumun “bomba yapmaya yakın bir düzeyde” olduğu öne sürüldü.

NASRALLAH'IN ÖLÜMÜNDEN SONRA FARK EDİLDİ

Yetkili isim, İran'ın gizlice bomba yapma yarışına girdiğini, bu yüzden İsrail'in İran'a karşı askeri eyleme geçtiğini ifade etti. Ayrıca İran'daki uranyum zenginleştirme tespitinin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İsrail Hava Kuvvetleri’nin saldırısında ölmesinden kısa bir süre sonra fark edildiğini belirtti.

Yetkili, İran’ın bu uranyuma ulaşma çabalarının “neredeyse kesinlikle” tespit edileceğini ve tesislere yeniden saldırı düzenlenebileceğini savundu.

İSRAİL YENİDEN SALDIRABİLİR!

NYT’nin haberine göre, Batılı ülkelerin istihbaratları da İsrail’e benzer bir şekilde İran’ın uranyum stokunun İsfahan’da ve olasılıkla diğer alanlarda enkaz altında gömülü olduğunu değerlendiriyor. Bu istihbarat yetkililerinden biri, ABD ya da İsrail’in, İranlıların zenginleştirilmiş uranyumu almaya çalışması halinde bundan haberleri olacağını savundu, böyle bir hamlenin yeni bir İsrail saldırısına yol açabileceğine işaret etti.

ABD'NİN DE DAHİL OLDUĞU İRAN-İSRAİL ÇATIŞMALARI

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlattı. Saldırılarda üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ile 126 kadın ve 41 çocuk olmak üzere yaklaşık 1100 kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi de yaralandı.

İran ordusunun karşı saldırılarında ise İsrail'in açıklamasına göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı. İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, daha sonra İran ile nükleer görüşmelere başlamak ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durduracak bir anlaşma istediklerini açıkladı.