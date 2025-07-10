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 | Berrak Arıcan

Trump'ın yeni tarifesine Brezilya'dan sert karşılık: Çıkarlarına alet olmayacağız, karşılık verilecek!

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'ya yüzde 50 gümrük tarifesi getirme kararı aldığını açıkladı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise Trump'ın yeni tarifesine karşılık vereceklerini söyledi.

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Trump'ın yeni tarifesine Brezilya'dan sert karşılık: Çıkarlarına alet olmayacağız, karşılık verilecek!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 12:51

ABD Başkanı Donald Trump, 'dan ithal edilen mallara 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump’ın Brezilya’dan ithal edilen ürünlere yüzde 50 gümrük tarifesi getirme kararına karşılık vereceklerini açıkladı.

Trump'ın yeni tarifesine Brezilya'dan sert karşılık: Çıkarlarına alet olmayacağız, karşılık verilecek!

Lula da Silva, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, 'nin gümrük tarifelerini tek taraflı olarak arttırmaya yönelik adımlarına Brezilya'nın Ekonomik Mütekabiliyet Yasası kapsamında karşılık verecekleri uyarısında bulundu.

https://x.com/LulaOficial/status/1943081801548992707

''BREZİLYA HİÇBİR ÜLKENİN ÇIKARLARINA ALET OLMAYACAK''

Brezilya'nın egemen bir ülke ve hiçbir ülkenin çıkarlarına alet olmayacak bağımsız kurumlara sahip olduğunu vurgulayan Lula da Silva, ABD’nin son 15 yılda Brezilya ile ticaretinde ise yaklaşık 410 milyar dolarlık bir fazla verdiğini hatırlattı.

Lula da Silva, yerli veya yabancı tüm şirketlerin ülkesinde faaliyet gösterebilmek için Brezilya yasalarına uymak zorunda olduğunu kaydederek, "Bu nedenle, tek taraflı tarife artışları Brezilya Ekonomik Mütekabiliyet Yasası'na göre ele alınacaktır. Egemenlik, saygı ve Brezilya halkının çıkarlarının sarsılmaz bir şekilde savunulması, dünyayla ilişkilerimizi yönlendiren değerlerdir." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN YENİ TARİFE

Trump, Brezilya ürünlerine tüm sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Trump'ın yeni tarifesine Brezilya'dan sert karşılık: Çıkarlarına alet olmayacağız, karşılık verilecek!

Yeni tarifenin 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacağını belirten Trump, bu yüzde 50'lik vergiden kaçmak için dolaylı yönden ülkeye sokulmaya çalışılan ürünlerin ise daha yüksek bir tarifeye tabi tutulacağı uyarısında bulunmuştu.

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#donald trump
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#Gümrük Tarife
#Ticaret Savaş
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