Ana dili İngilizce olan Afrikalı lidere Trump'tan ilginç soru

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Afrikalı liderleri konuk etti. Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai'nin İngilizcesinden etkilenen Trump, "Böyle güzel konuşmayı nerede öğrendiniz?" sorusunu sordu.

ABD Başkanı Donald Trump, Afrikalı bazı liderleri Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, toplantı sırasında Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai'nin akıcı İngilizcesinden etkilendi.

Trump, "Çok iyi İngilizce. Çok güzel. Bu kadar iyi konuşmayı nerede öğrendiniz? Eğitim mi aldınız? Nerede, Liberya'da mı?" sorusunu yöneltti.

Liberya Cumhurbaşkanı ise "Evet" cevabını verdi. İngilizcenin Liberya'nın resmi dili olduğu bilinirken, ülke, ABD'de özgürlüğünü kazanan kölelerin ana yurtlarına dönüşüyle 19. yüzyılın ortalarında kuruldu.

"BU HAFTA OLMAZSA BELKİ GELECEK HAFTA"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de bir anlaşma ihtimalinin "kesin olmamakla birlikte çok yüksek" olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmelerinde "çoğunlukla Gazze’den bahsettiklerini" söyleyen Trump, "Gazze ve üzerinde çok uğraştığımız diğer tüm konular hakkında kesin bir şey yok, ancak bir anlaşmaya, bir tür uzlaşmaya varma ihtimalimiz çok yüksek” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Gazze'de bir ateşkesin, "bu hafta olmazsa belki gelecek hafta" olabileceği umudunu paylaştı.