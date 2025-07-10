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 | Berrak Arıcan

ABD'li Büyükelçi Tom Barrack Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek aldı: Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ve Irak'ta federal yönetim modellerinin işleyemeyeceğini belirtti. Barrack, bu açıklamasıyla Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye de mesajını verdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek alarak, ''Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye'' dedi.

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ABD'li Büyükelçi Tom Barrack Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek aldı: Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 15:14

'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Erbil merkezli Rudaw kanalına açıklamalarda bulundu. Barrack, açıklamalarında Suriye'nin birliğine vurgu yaptı.

Şam yönetiminin "Tek vatan, tek millet, tek ordusu ve tek hükümet" doğrultusunda, 'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'yi ulusal çerçeveye dahil etme konusunda istekli olduğunu belirten Barrack, "Bence Suriye hükümeti bu çıkarları uzlaştıracak bir yol bulma konusundaki esnekliğini çok iyi ve kararlı bir şekilde gösterdi." dedi.

SDG'YE MESAJ

Barrack, "SDG’nin (PKK/YPG) bu durumu kabul etme, müzakere etme ve adım atma konusunda ağır davrandığını düşünüyorum. Onlara tavsiyem de bu süreci hızlandırmalarıdır. Tek bir yol var, o yol da Şam'dır. Mesaj budur." diye konuştu.

ABD'li Büyükelçi Tom Barrack Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek aldı: Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Irak'taki Kürtlerin özerkliğine ilişkin açıklamalarına değinen Barrack, Rubio'nun sözlerinin "bağımsız Kürdistan değil Kürt kimliğine saygı" ile ilgili olduğunu aktardı.

''IRAK VE SURİYE'DE FEDERALİZM İŞLEMEZ''

Barrack, "(Rubio’nun) Bağımsız bir Kürdistan'ı kastettiğine inanmıyorum. O, tüm bu kültürlere, tüm bu anılara, dile, kültüre, halka ve eğitimlerine saygı duyulması gerektiğini söylüyor." ifadesini kullandı.

Federalizm tartışmalarını anımsatan Barrack, "Sorun şu ki, tüm bu (Irak ve Suriye) ülkelerde federalizmin işlemediğini ve bir devlet içinde (başka) bağımsız bir devlet kurulamayacağını gördük" dedi.

Barrack, "Hepimizin uzlaşması ve şu sonuca varması gerekiyor: Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye." diye konuştu.

Zamanın tükendiği uyarısında bulunan Barrack, "Dünya hızla ilerliyor, bölge çok hızlı hareket ediyor. Son üç haftada olanlara bakın, inanılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

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#abd
#suriye
#Pkk/ypg
#Barrack
#Federalizm
#Kürdistan
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