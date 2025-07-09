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 | Selahattin Demirel

PKK'nın silah bırakması öncesi Suriye'de Ahmed Şara Mazlum Abdi ile görüştü! 2 ülke detayı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde komutanı Mazlum Abdi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve Fransa temsilcisi Jean-Baptiste Febvre ile görüştü. Görüşmenin gündemi özerk Kürt yönetiminin Suriye devletine entegrasyonuydu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 21:46
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 21:59

Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde komutanı Mazlum Abdi Mazlum Abdi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ve Fransa temsilcisi Jean-Baptiste Febvre ile bir toplantı gerçekleştirdi.

PKK'nın silah bırakması öncesi Suriye'de Ahmed Şara Mazlum Abdi ile görüştü! 2 ülke detayı

ÖZERK YÖNETİMİN DEVLETE ENTEGRASYONU ELE ALINDI

Başkent 'daki görüşmede, Suriye'deki özerk Kürt yönetiminin Suriye devletine entegrasyonuna yönelik duraklayan çabalar ele alındı. İsmi açıklanmayan SDG yetkilisi, heyetlerin, "özerk yönetim ile Şam'daki hükümet arasındaki ilişki ile ekonomik ve askeri konuları" ele aldığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, 13 yıldan fazla süren iç savaşın ardından eski Suriye lideri Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'deki tüm silahlı grupların dağıtılması çağrısında bulunmuştu.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise mayıs ayında yaptığı açıklamada, özerk Kürt yönetiminin entegrasyonunun geciktirilmesinin "yabancı müdahalelere kapı aralayabileceği ve ayrılıkçı eğilimleri körükleyebileceği" uyarısında bulunmuştu.

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ETİKETLER
#suriye
#şam
#iç savaş
#Özerk Kürt Yönetimi
#Suriye Demokratik Güçleri
#Entegrasyon
#Dünya
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