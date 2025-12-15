Malatya'da acı olay! Fenalaşan 13 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti

Kategoriler
Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda kronik bazı hastalıkları bulunan ve uzun bir süredir tedavi gören Berat S.(13) ikametinde fenalaştı.
Durumun fark edilmesi üzerine ailesi tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan Berat S. buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Berat S.'nin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.