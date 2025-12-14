İSKİ görüntüler sonrası harekete geçti: Su borusunu kestiği ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Pendik'teki tepki çeken su borusunu kesme olayını yapan kişinin yüklenici firma çalışanı olduğunu açıkladı.

ÖNCE KESTİ SONRA TAMİRE GİTTİ

İSKİ'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında, Ertuğrulgazi Mahallesi Bilal Habeş Caddesi'nde bir İSKİ çalışanının su borusunu kasten kestiği ve ardından oluşan arızayı gidermek üzere yeniden olay yerine geldiği iddialarına ilişkin görüntülerin yer aldığı kaydedildi.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

İdare tarafından konuya ilişkin inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, "İncelemeler neticesinde, söz konusu işlemi gerçekleştiren kişinin İSKİ bünyesinde görev yapan alt yüklenici firma çalışanı olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişi hakkında derhal yasal süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.