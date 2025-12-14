BAE Devlet Başkanı Kıbrıs'taki Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ilk kez Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ziyarette bulundu.

GKRY'İ İLK KEZ ZİYARET ETTİ

Al Nahyan, GKRY lideri Hristodulidis ile görüştü. Heyetler arası görüşmelere de katılan Al Nahyan'ın, 3. Makarios Anıtı'na çelenk bıraktı.

Görüşmelerde yatırım, enerji, ticaret ve turizm gibi alanlar hakkında istişarede bulunan taraflar, bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele aldı.

3. MAKARİOS'UN KANLI GEÇMİŞİ

1950'de başpiskopos olduktan sonra Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması düşüncesi olan Enosis hareketiyle yan yana anılan 3. Makarios, adada terör uygulayarak binlerce Türk'ü katleden EOKA'yı da perde arkasından yönetti.