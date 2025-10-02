TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında 198 milyar TL’lik swap anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında, toplam 198 milyar TL ve 18 milyar dirhem büyüklüğünde ikili para takası (swap) anlaşması imzalandı.



Anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankaları, finansal piyasalarda yerel para birimi likiditesini artırmayı, sınır ötesi finansal ve ticari işlemleri kolaylaştırmayı ve ikili ticaret hacmini güçlendirmeyi hedefliyor.

İmza töreni, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama başkanlığında, her iki ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İKİ MUTABAKAT ZAPTI DA İMZALANDI

Swap anlaşmasının yanı sıra, iki önemli mutabakat zaptı da taraflarca imzalandı:

1)Yerel Para Kullanımını Teşvik: Türk lirası ve BAE dirheminin ticarette daha yaygın kullanılmasını hedefleyen mutabakat, ödemelerin kolaylaştırılmasını ve yatırım ortamının güçlendirilmesini amaçlıyor.

2)Ödeme Sistemleri Entegrasyonu: Türkiye’nin FAST Sistemi ile BAE’nin anlık ödeme platformu Aani’nin entegre edilmesi planlanıyor. Bu sayede sınır ötesi ödemelerde hız ve verimlilik sağlanacak, ayrıca merkez bankası dijital paraları konusunda bilgi paylaşımı artırılacak.