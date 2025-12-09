Oteller müşteriden izinsiz yapıyordu! KVKK'ya şikayet yağdı, kural Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Korumu Kurumunun kurul kararına göre otel ve benzeri konaklama yerlerinde müşterilerden kimlik fotokopisi alınması uygulaması yasal değil. 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre otellerin kimlik fotokopisi isteme yetkisi bulunmuyor. Ancak çok sayıda vatandaş bu uygulama sonrası şikayet yağdırdı.

OTELLER KİMLİK FOTOKOPİSİ İSTEYEBİLİR Mİ?

Kişisel Verileri Korumu Kurumu, işletmelerin konaklayanlardan kimlik numarası ibrazı isteme ve bunu kayda geçirme yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatarak kimlik fotokopisi alma uygulamasının yasal olmadığını belirtti.

KİMLİK NUMARASI KAYDI ZORUNLU ANCAK FOTOKOPİSİ YASAK

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na göre konaklama yapacak kişilerin kimliğiyle geliş ve ayrılış tarihlerinin Konaklama Yeri Kayıt Defteri'ne günü gününe işlenmesi gerekiyor.

Kurum ellerinde halihazırda müşterilerden toplanan kimlik fotokopilerinin ise uygun şekilde imha edilmesini istedi.