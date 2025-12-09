Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Ekonomi
Oteller müşteriden izinsiz yapıyordu! KVKK'ya şikayet yağdı, kural Resmi Gazete'de yayımlandı

Turizm ve otelcilik sektöründe konaklama yapan müşterilerin kimlik fotokopisi isteme uygulaması yasak olmasına rağmen hala uygulandığı ortaya çıktı. Otel, pansiyon, günübirlik kiralanan evler, tatil köyleri gibi yerlerde müşterilerden kimlik fotokopisi alınması üzerine çok sayıda vatandaş Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikayet yağdırdı. Kurul bu başvuruları değerlendirerek açıklama yayımladı.

Oteller müşteriden izinsiz yapıyordu! KVKK'ya şikayet yağdı, kural Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Korumu Kurumunun kurul kararına göre otel ve benzeri konaklama yerlerinde müşterilerden kimlik fotokopisi alınması uygulaması yasal değil. 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı 'na göre otellerin kimlik fotokopisi isteme yetkisi bulunmuyor. Ancak çok sayıda vatandaş bu uygulama sonrası şikayet yağdırdı.

Oteller müşteriden izinsiz yapıyordu! KVKK'ya şikayet yağdı, kural Resmi Gazete'de yayımlandı

OTELLER KİMLİK FOTOKOPİSİ İSTEYEBİLİR Mİ?

Kişisel Verileri Korumu Kurumu, işletmelerin konaklayanlardan kimlik numarası ibrazı isteme ve bunu kayda geçirme yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatarak kimlik fotokopisi alma uygulamasının yasal olmadığını belirtti.

Oteller müşteriden izinsiz yapıyordu! KVKK'ya şikayet yağdı, kural Resmi Gazete'de yayımlandı

KİMLİK NUMARASI KAYDI ZORUNLU ANCAK FOTOKOPİSİ YASAK

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na göre konaklama yapacak kişilerin kimliğiyle geliş ve ayrılış tarihlerinin Konaklama Yeri Kayıt Defteri'ne günü gününe işlenmesi gerekiyor.

Kurum ellerinde halihazırda müşterilerden toplanan kimlik fotokopilerinin ise uygun şekilde imha edilmesini istedi.

