Monaco Galatasaray muhtemel 11! 7 futbolcu eksik

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde altıncı hafta mücadelesi için Fransa’ya gidiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Salı akşamı Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Monako Prensliği’nde bulunan II. Louis Stadı’nda Salı akşamı saat 23.00’te başlayacak. Mücadelede Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie görev yapacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek. Dördüncü hakem Allard Lindhout olurken, VAR koltuğunda Belçikalı Bram Van Driessche yer alacak.

Maç, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı olarak yayımlanacak. TRT 1, uydu üzerinden güncel frekans bilgileriyle şifresiz izlenebilecek. Ayrıca TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın erişimi sağlanacak.

MONACO - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray’da karşılaşma öncesi 7 futbolcu kadroda yer alamayacak. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan’ın yanı sıra Union Saint-Gilloise maçında kırmızı kart gören Arda Ünyay forma giyemeyecek. Türkiye’deki bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı da kadroda olmayacak. UEFA listesinde bulunmayan Kazımcan Karataş da Monaco karşısında süre alamayacak. Samsunspor maçında sakatlanan Mario Lemina’nın durumunun ise son antrenmanın ardından netleşmesi bekleniyor.

Monaco’da ise Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier’ın sakatlıklarının maç saatinde netlik kazanacağı aktarıldı. Bu sezon resmi maçlarda altışar golü bulunan Fati ile Balogun’un, ayrıca ikişer gol atan Ilenikhena ve Dier’ın oynayıp oynamayacağının belirsizliği dikkat çekiyor. Bu isimlerin forma giyememesi halinde Monaco’nun hücum gücünde değişiklik yaşanabileceği ifade ediliyor.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Monaco Galatasaray muhtemel 11’ler şöyle:

Monaco muhtemel 11: Hradecky, Teze, Salisu, Henrique, Vanderson, L. Camara, D. Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun

Galatasaray muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Mario Lemina, İlkay, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Osimhen