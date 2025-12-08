Vekalet ve azil işlemleri e-Devlet'ten yapılabilir mi? Tapuda yeni dönem

Türkiye’de tapu işlemlerinde sık tercih edilen vekâletnameler için yeni bir dijital dönem başladı.

Türkiye Noterler Birliği tarafından e-Devlet’e aktarılan “Kişi Vekaletleri Sorgulama” hizmetiyle vatandaşlar, noterlerde düzenlenen vekâletleri çevrim içi biçimde inceleyebilecek ve WebTapu üzerinden azil işlemlerini anında yerine getirebilecek.

Türkiye’de gayrimenkul işlemlerinde yoğun şekilde kullanılan vekâletname süreçleri, e-Devlet üzerinden takip edilebilir duruma geldi.

Türkiye Noterler Birliği’nin sisteme dahil ettiği “Kişi Vekaletleri Sorgulama” hizmeti sayesinde vatandaşlar, noterlerde veya konsolosluklarda düzenlenen vekaletleri dijital ortamda görüntüleyebiliyor.

Düzenleme ile beraber vekâletnamelere yönelik azil bildirimleri, WebTapu üzerinden anlık şekilde işlenebilecek.

Genelgeye göre kimlik doğrulamasının güvenli yapılabilmesi amacıyla faks, e-posta ve posta yoluyla iletilen azil başvuruları geçerliliğini kaybetti. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden vekaletnamelerine erişip WebTapu’ya yönelerek azil işlemini doğrudan yapabilecek.