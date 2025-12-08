Menü Kapat
Ekonomi
Armut.com platformuna erişim engeli getirildi

Ev temizliği, tamirat, özel ders gibi hizmet almak isteyenlerle çalışanları buluşturan armut.com için erişim engeli getirildi. BTK tarafından verilen karar sonucunda siteye erişim sağlanamıyor.

Armut.com platformuna erişim engeli getirildi
Çevrim içi hizmet platformu 'Armut.com'a mahkeme kararıyla getirildiği öğrenildi.
Çok sayıda kullanıcısı olan ve hizmet almak isteyenlerle hizmet verenleri buluşturan "Armut.com" platformunun erişime engellendiği öğrenildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun () erişim engeli sorgu ekranlarında görünen karar, mahkeme tarafından verilen bir tedbir doğrultusunda uygulamaya alındı.

Armut.com platformuna erişim engeli getirildi

ARMUT.COM AÇIKLAMA YAPTI

Erişim engelinin ardından Armut.com'un sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yapıldı.

Siteye yurt dışından erişim olduğu ancak 'den erişilemediği belirtilen açıklamada, "Söz konusu karar tarafımıza henüz tebliğ edilmemiştir. Ayrıca erişim engeli işleminin mesai saatleri sonrasında uygulanmış olması nedeniyle, ilgili mahkeme karar metnine ve dolayısıyla erişim engelinin gerekçesine şu aşamada ulaşamamaktayız" denildi.

