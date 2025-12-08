Öğrencilere ÖTV’siz telefon Meclis’ten geçti mi? ÖTV'siz telefon kanun teklifi TBMM'de!

Üniversite öğrencilerine yönelik ÖTV’siz telefon ve bilgisayar uygulaması yeniden gündeme taşındı. MHP’li İsmail Özdemir’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, öğrenciler ve veliler arasında büyük bir hareketlilik oluşturdu.

ÖĞRENCİLERE ÖTV'SİZ TELEFON KANUN TEKLİFİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, üniversite öğrencilerinin elektronik cihaz alımlarında ÖTV muafiyeti sağlanması için Meclis’e kanun teklifi sunduklarını duyurdu. Özdemir, paylaşımında Cumhur İttifakı’nın geçmiş yıllarda belirli şartlarla uygulanan vergi indirimine benzer bir düzenlemeyi bu kez kapsamı genişleterek yeniden Meclis gündemine taşıdığını belirtti. Teklifte, öğrencilerin alacağı telefon, bilgisayar ve tabletlerde fiyat ya da menşei sınırlaması olmadan ÖTV muafiyeti uygulanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Yeni teklifte öğrenciler için tek şart cihazın iki yıl boyunca satılmaması ve devredilmemesi olarak yer alıyor. Geçmişte yürürlüğe giren uygulamada 9.500 TL altındaki cihazlara vergi iadesi sağlanmış, ancak fiyat sınırının dar olması nedeniyle öğrenciler istediği modelleri tercih edememişti. Özellikle Apple, Samsung ve Huawei gibi markaların modellerinin büyük bölümünün fiyat sınırının üzerinde olması sebebiyle uygulama sınırlı talep görmüştü.

ÖĞRENCİLERE ÖTV'SİZ TELEFON ONAYLANDI MI, MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Kanun teklifi, Meclis’e sunulmasının ardından komisyon ve genel kurul süreçlerinin tamamlanmasını bekliyor. Bu süreçlerin ardından düzenlemenin yasalaşıp yasalaşmayacağı belli olacak. Teklifin yasalaşması halinde öğrenciler, geçmiş düzenlemeden farklı olarak fiyat sınırı olmadan elektronik cihazlara ÖTV ödemeden sahip olabilecek. Bu kapsamda uygulanacak vergi indiriminin miktarı cihazın türüne ve matrahına göre değişecek.

Ekim ayında Resmi Gazete’de yayımlanan vergi oranı düzenlemesinde matrahı 4.500 TL ve altı olan cihazlar için yüzde 25, 4.500-9.000 TL arası için yüzde 40 ve diğer cihazlar için yüzde 50 ÖTV uygulandığı bildirilmişti. Öğrencilere yönelik yeni düzenlemenin yasalaşması halinde bu oranlarda ödenmesi gereken tutar öğrencilerin cebinde kalacak. Meclis görüşmelerinin ardından yeni muafiyetin nasıl uygulanacağı ve başvuru aşamalarının nasıl işleyeceği net biçimde belirlenmiş olacak.

ÖĞRENCİLERE ÖTV'SİZ TELEFON TEKLİFİNDE SON DURUM

Yeni teklifin sunulması, özellikle fiyat sınırlamasının kaldırılması nedeniyle hem öğrenciler hem de veliler arasında geniş yankı uyandırdı. Geçmişte yürürlükte olan 9.500 TL altı cihaz şartı, öğrencilere uygun model seçenekleri sunmakta yetersiz kalmış ve performans açısından beklentileri karşılamamıştı. Bu nedenle toplumda yoğun ilgi uyandırmasına rağmen uygulama beklenen etkiyi yapamamıştı.

Teklifin yasalaşabilmesi için öncelikle Meclis komisyon sürecinin, ardından ise genel kurul oylamalarının tamamlanması gerekiyor. Bu süreç içerisinde, vergi muafiyetinin nasıl uygulanacağı, öğrencilerin başvuruları nasıl yapacağı ve teknik detayların nasıl işlemeye başlayacağı gibi konular netleşecek. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde öğrenciler, alacakları elektronik cihazlarda ciddi bir fiyat avantajına sahip olacak ve mevcut ÖTV oranlarının tamamı öğrencilere geri kazanç olarak yansıyacak.