Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

'Dur' ihtarına uymadı kaza yapınca yakalandı! 7'si çocuk 20 göçmen yakalandı

Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü yaklaşık 8 kilometrelik kovalamacanın ardından Kırklareli kavşağında kaza yapınca durdurulabildi. Araçtan 7'si çocuk olmak üzere 20 Afgan uyruklu göçmen yakalandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.12.2025
22:36
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
22:39

Havsa’dan istikametine ilerleyen 34 VB 7483 plakalı panelvan minibüs, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri minibüsü takibe aldı.

KAZA YAPINCA DURDURABİLDİ

Yaklaşık 8 kilometrelik , panelvanın Kırklareli kavşağında geri manevra yaparak kaçmaya çalıştığı sırada refüje çarpmasıyla sona erdi. Çarpmanın ardından araçtan uzaklaşmaya çalışan sürücü Y.K. ile yanındaki M.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

'Dur' ihtarına uymadı kaza yapınca yakalandı! 7'si çocuk 20 göçmen yakalandı

7'Sİ ÇOCUK 20 GÖÇMEN YAKALANDI

Minibüste yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 7’si çocuk 20 düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. Göçmenler, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili sürücü Y.K. ve M.K. hakkında suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

'Dur' ihtarına uymadı kaza yapınca yakalandı! 7'si çocuk 20 göçmen yakalandı
TGRT Haber
