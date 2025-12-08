'Dur' ihtarına uymadı kaza yapınca yakalandı! 7'si çocuk 20 göçmen yakalandı

Havsa’dan Edirne istikametine ilerleyen 34 VB 7483 plakalı panelvan minibüs, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri minibüsü takibe aldı.

KAZA YAPINCA DURDURABİLDİ

Yaklaşık 8 kilometrelik kovalamaca, panelvanın Kırklareli kavşağında geri manevra yaparak kaçmaya çalıştığı sırada refüje çarpmasıyla sona erdi. Çarpmanın ardından araçtan uzaklaşmaya çalışan sürücü Y.K. ile yanındaki M.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

7'Sİ ÇOCUK 20 GÖÇMEN YAKALANDI

Minibüste yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 7’si çocuk 20 düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. Göçmenler, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili sürücü Y.K. ve M.K. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.