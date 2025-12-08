Naci Görür Antalya depremi sonrası 'Daha büyük olabilirdi' diye uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Antalya olan iki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür değerlendirmelerde bulundu. Antalya Körfezi'ni etkileyen faylar üzerine uyaran Görür, daha büyük deprem kapasitesi olduğunu söyledi.

"DEPREM KAPASİTESİ ÇOK DAHA BÜYÜK OLABİLİRDİ"

Deprem sonrası bölgede olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenilirken, Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya’daki sarsıntıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bugün Torbalı-Aksu (Antalya)’da 95 km derinlikte bir deprem oldu. Deprem Antalya Körfezi’nin batısındaki normal faylar üzerinde oldu. 5.2 büyüklüğünde olduğu için kenti fazla etkilememiş olabilir. Normal fayların boylarını düşünürsen deprem kapasitesi çok daha büyük olabilirdi…"