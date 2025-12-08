Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
 Nalan Güler Güven

DMM'den İstanbul'da 'Yenişehir' iddialarına yalanlama!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı yayın organlarında yer alan "Kanal İstanbul ve İstanbul Havalimanı çevresinde Yenişehir adıyla yeni bir ilçe kurulacağı" iddialarının tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

DMM'den İstanbul'da 'Yenişehir' iddialarına yalanlama!
Haber Merkezi
08.12.2025
08.12.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kamuoyunda son günlerde yayılan bazı haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kanal İstanbul güzergâhı ile İstanbul Havalimanı çevresini kapsayacak biçimde '' adıyla İstanbul’da yeni bir ilçe kurulacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

'YENİŞEHİR' İDDİALARI GERÇEK DIŞI

DMM'den yapılan açıklamada şunlar yazıldı:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında “Kanal İstanbul güzergâhı ile İstanbul Havalimanı çevresini kapsayacak biçimde ‘Yenişehir’ adıyla İstanbul’da yeni bir ilçe kurulacağı”na dair iddialar, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif niteliktedir.

Öncelikle; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2’nci maddesi uyarınca “İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirlenmesi, adlarının değiştirilmesi ile bir ilçenin başka bir ile bağlanması, ancak kanun ile yapılabilmektedir.”

Söz konusu haberlerde ileri sürüldüğü şekliyle, ’nın veya başkaca bir kurumun İstanbul’da yeni bir ilçe kurulmasına yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.

Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif içeriklere itibar etmemesi; doğru bilgi için yalnızca yetkili kurumlar tarafından doğrulanmış bilgileri esas alması önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/1998076393674948702?t=FM85Ogim-OARBSLJikP0og&s=08

