Yaşam
Heyelan faciasında felaketten dönüldü! Dev kaya parçaları yolu kapadı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Doski Vadisi ile Dağlıca köyü arasındaki güzergahta heyelan nedeniyle kapanan yol, Karayolları ekiplerinin yoğun ve hızlı çalışması sonucu kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

'nin ilçesinde meydana gelen nedeniyle ulaşıma kapanan Doski Vadisi ile Dağlıca köyü arasındaki yol, yapılan çalışmalar sonucu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Heyelan faciasında felaketten dönüldü! Dev kaya parçaları yolu kapadı

DEVASA KAYA PARÇALARI YOLU KAPADI!

Doski Vadisi ile Dağlıca köy yolunun 42. ve 49. kilometreleri arasında heyelan meydana geldi. Yola düşen devasa kaya parçalarını gören sürücüler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle yola düşen taş ve kaya parçalarını temizlemik için ekipler yoğun gayret sarf etti. Ekiplerin titiz çalışmasının ardından yol, kısa sürede yeniden kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

