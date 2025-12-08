Heyelan faciasında felaketten dönüldü! Dev kaya parçaları yolu kapadı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Doski Vadisi ile Dağlıca köyü arasındaki yol, yapılan çalışmalar sonucu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

DEVASA KAYA PARÇALARI YOLU KAPADI!

Doski Vadisi ile Dağlıca köy yolunun 42. ve 49. kilometreleri arasında heyelan meydana geldi. Yola düşen devasa kaya parçalarını gören sürücüler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle yola düşen taş ve kaya parçalarını temizlemik için ekipler yoğun gayret sarf etti. Ekiplerin titiz çalışmasının ardından yol, kısa sürede yeniden kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.