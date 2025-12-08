Inter Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde 5 karşılaşmada 3 galibiyet 2 yenilgi alan Liverpool için Premier Lig'de de işler pek yolunda gitmiyor. Arne Slot'un talebeleri çıktıkları son iki lig maçından da beraberlikle ayrıldı.

Inter deplasmanında kazanarak ilk 8 iddiasını devam ettirmek isteyen Liverpool'da gözler maç vaktine çevrildi. Ev sahibi Inter ise Liverpool karşısında taraftar desteğini arkasına alarak kazanmak ve ilk 8 potasının içinde kalmayı planlıyor.

INTER LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Inter-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı 9 Aralık Salı Türkiye saati ile 23:00'te başlayacak.

Mücadele Tabii Spor ekranından aktarılacak. Inter-Liverpool maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

INTER LİVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Barella, Zielinski, Henrique, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco, Thuram, Martinez

Liverpool: Alisson, Konate, van Dijk, Kerkez, Bradley, Gravenberch, Jones, Wirtz, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike