TGRT Haber
Spor
Fatih Tekke'ye Fransız kanat: Trabzonspor'dan 8 milyon Euroluk teklif!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da, yeni transfer hedefi Haissem Hassan oldu. Fatih Tekke'nin raporuyla; Real Oviedolu Haissem Hassan için transfer planlamalarına başlayan Trabzonspor, La Nueva Espana'nın haberine göre 'para + takas' formülünü devreye soktu.

Fatih Tekke'ye Fransız kanat: Trabzonspor'dan 8 milyon Euroluk teklif!
Fatih Tekke ile Süper Lig'de zirveye oynayan Trabzonspor, Real Oviedolu Haissem Hassan hamlesini yaptı. Halihazırdaki kadrosuna kritik takviyeler hedefleyen Trabzonspor, Fatih Tekke'nin de onayıyla Fransız sağ kanat Haissem Hassan için resmi temaslarda bulundu.

Fatih Tekke'ye Fransız kanat: Trabzonspor'dan 8 milyon Euroluk teklif!

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'YE FRANSIZ KANAT TRANSFERİ

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Real Oviedolu Haissem Hassan için 8 milyon Euro + Danylo Sikan'ı önerdi! Süper Lig'deki zirve ısrarını sürdürmek için hücumdaki derinliği artırmak isteyen Trabzonspor'a, İspanya ekibinden sürpriz şekilde olumsuz cevap geldi. Zira 23 yaşındaki Fransız kanatın potansiyeline inanan Real Oviedo, 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Haissem Hassan'ı kadroda tutmaya devam etmek istedi. İlave olarak da Trabzonspor'un, İspanya ekibiyle yeniden temaslarda bulunması bekleniyor.

Fatih Tekke'ye Fransız kanat: Trabzonspor'dan 8 milyon Euroluk teklif!

TRABZONSPOR'UN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ HAISSEM HASSAN'IN PERFORMANSI

Fatih Tekke'nin raporuyla birlikte Trabzonspor'un transfer teklifinde bulunduğu Haissem Hassan, bu sezon Real Oviedo ile 15 maça çıkmış ve 878 dakikalık zaman diliminde 1 asistlik skor katkısı sağlamıştı. Diğer taraftaysa takası düşünülen Danylo Sikan, Trabzonspor formasıyla bu sezon 12 maçta 218 dakika sahada kalmış ve 2 gol ile 1 asistlik skor üretmişti.

Fatih Tekke'ye Fransız kanat: Trabzonspor'dan 8 milyon Euroluk teklif!

TRABZONSPOR'DA BAŞKA TRANSFER HEDEFİ VAR MI?
Bordo mavililer, Viktor Tsygankov ile de ilgileniyordu.
#Spor
#Spor
