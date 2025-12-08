Yapay zekaya kurallar geliyor! Trump harekete geçti

ABD Başkanı Donald Trump, "eyalet düzeyindeki kuralların yapay zekayı yok edeceği" iddiasıyla bu konudaki hazırlıklarını duyurdu.

ABD'nin yapay zeka alanında liderliğini sürdürmek istiyorsa tek bir "kural kitabı" olması gerektiğini belirten Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşım yaparak "Şu anda tüm ülkeleri geride bırakıyoruz ancak 'çoğu kötü aktör olan' 50 eyalet kurallar ve onay sürecine dahil olursa bu uzun sürmeyecek. Bunda hiçbir şüphe olmamalı. Yapay zeka bebeklik döneminde yok edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bu hafta "tek kural" içeren bir kararname çıkaracağına işaret ederek, "Bir şirketten, bir şey yapmak istediğinde 50 farklı onay almasını bekleyemezsiniz. Bu asla işe yaramaz." ifadelerini kullandı.