Trump’tan elektrikli araçlara bir fren daha

ABD Başkanı Donald Trump, Biden döneminin sıkı yakıt verimliliği kurallarını gevşetmeye hazırlanıyor. Yeni plan, hem otomotiv şirketlerinin işini kolaylaştıracak hem de elektrikli araç pazarını biraz daha zorlayacak gibi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın uzun süredir sinyalini verdiği yeni düzenlemeyi sonunda açıkladı. Biden yönetimi döneminde devreye alınan Kurumsal Ortalama Yakıt Ekonomisi (CAFE) standartları, yani araçların ulaşması gereken yakıt verimliliği hedefleri, artık daha gevşek bir seviyeye indirilecek.
Beyaz Saray’ın yayınladığı bilgi notunda, mevcut hedeflerin benzinli ve dizel araçlarla “gerçekçi biçimde karşılanabilir” hâle getirileceği ifade ediliyor. Açıklamaya göre önceki standartlar, halihazırdaki içten yanmalı motor teknolojisiyle neredeyse yakalanamaz durumdaydı ve tüketicilerin aslında istemediği geniş kapsamlı bir elektrikli araç dönüşümünü dayatıyordu.
Açıkçası, yönetimin bakışı şu: Hedefler fazla yüksekti, şimdi ayağı yere basan bir noktaya çekiliyor.
Washington’ın hesabına göre bu değişiklik, ortalama bir aracın fiyatını yaklaşık 1.000 dolar aşağı çekecek. Hükümet, Amerikalıların önümüzdeki beş yılda toplam 109 milyar dolar tasarruf edebileceğini savunuyor.
Bir başka iddia ise hayli çarpıcı: Daha fazla kişinin yeni ve daha güvenli araçlara erişmesi sayesinde 2050’ye kadar 1.500’den fazla hayatın kurtulacağı, yaklaşık 250 bin ciddi yaralanmanın da önleneceği belirtiliyor.
Ulaştırma Bakanlığı’nın teklifine göre 2031 model yılına gelindiğinde filonun ortalama yakıt ekonomisi 34,5 mpg seviyesinde olacak. Bu rakam, Biden döneminin 50,4 mpg hedefine kıyasla dramatik bir düşüş anlamına geliyor. Yani çıta epey aşağıya çekilmiş durumda.
Sadece bu da değil: CAFE kredi ticareti 2028 model yılından itibaren tamamen kaldırılacak. Bu hamle, yıllardır kredi satışlarıyla gelir elde eden Tesla gibi elektrikli araç üreticilerini doğrudan ilgilendiriyor ve pek de hoşlarına gitmeyecek gibi duruyor.
Ayrıca crossover ve küçük SUV’ların “hafif kamyon” değil “binek otomobil” olarak yeniden sınıflandırılması da öneriler arasında. Bu küçük gibi görünen değişiklik, üreticilerin daha kolay hedeflere tabi olmasını sağlayacak bir esneklik oluşturuyor.
Teklif Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 45 günlük bir kamuoyu görüş süreci başlayacak. Eğer düzenleme yasalaşırsa, zaten teşviklerin kaldırılması nedeniyle yavaşlayan ABD elektrikli araç pazarına bir darbe daha vurulmuş olacak.