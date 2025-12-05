Trump’tan elektrikli araçlara bir fren daha

Ayrıca crossover ve küçük SUV’ların “hafif kamyon” değil “binek otomobil” olarak yeniden sınıflandırılması da öneriler arasında. Bu küçük gibi görünen değişiklik, üreticilerin daha kolay hedeflere tabi olmasını sağlayacak bir esneklik oluşturuyor.

ABD’NİN YAVAŞLAYAN ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARI İÇİN YENİ BİR DARBE

Teklif Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 45 günlük bir kamuoyu görüş süreci başlayacak. Eğer düzenleme yasalaşırsa, zaten teşviklerin kaldırılması nedeniyle yavaşlayan ABD elektrikli araç pazarına bir darbe daha vurulmuş olacak.