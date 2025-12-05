Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Eğitim harcamaları 2024 yılında 2 trilyon 200 milyar 338 milyon TL oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Eğitim Harcamaları İstatistikleri’ni açıklayacak. Buna göre, eğitim harcamaları 2024 yılında 2023 yılına göre yüzde 94,6 artarak 2 trilyon 200 milyar 338 milyon TL oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eğitim harcamaları 2024 yılında 2 trilyon 200 milyar 338 milyon TL oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 11:01

Eğitim harcamaları 2024 yılında 2023 yılına göre yüzde 94,6 artarak 2 trilyon 200 milyar 338 milyon TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (), 2024 yılına ilişkin Eğitim Harcamaları İstatistikleri’ni açıklayacak. Buna göre, eğitim harcamaları 2024 yılında 2023 yılına göre yüzde 94,6 artarak 2 trilyon 200 milyar 338 milyon TL oldu. Bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en fazla arttığı eğitim düzeyleri 2024 yılında; yüzde 99,0 ile ilkokul ve ortaokul oldu.

EĞİTİM HARCAMALARININ İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 4,9 OLDU
Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2023 yılında yüzde 4,2 iken, 2024 yılında yüzde 4,9 oldu. Devlet eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı ise 2023 yılında yüzde 3,5 iken, 2024 yılında yüzde 4,0 oldu.

DEVLET VE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINCA EN FAZLA HARCAMA YÜKSEKÖĞRETİME YAPILDI

Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde; devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 33,4'ünü yükseköğretim, yüzde 21,3'ünü ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların, yüzde 42,2'si yükseköğretime, yüzde 32,0'ı ortaöğretime yapıldı.

ÖĞRENCİ BAŞINA EĞİTİM HARCAMASI 100 BİN 307 TL OLDU
Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2023 yılında 49 bin 45 TL iken, 2024 yılında 100 bin 307 TL oldu. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2024 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 165 bin 467 TL ile yükseköğretim oldu. Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması, 2024 yılında bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 48,1 artarak 3 bin 53 dolar oldu.

ETİKETLER
#tüik
#gsyh
#Eğitim Harcamaları
#Eğitim Sermayesi
#Öğrenci Başına Harcama
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.