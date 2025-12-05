ABD'yi tedirgin eden Çin uyarısı

Kuantum alanında dünyanın en saygın isimlerinden biri olan ve Google’ın 2019’da duyurduğu “kuantum üstünlüğü” başarısının mimarları arasında yer alan John Martinis, Çin’in bu yarışta ABD’ye hızla yaklaştığını söyledi. Bu yıl Nobel Fizik Ödülü ile onurlandırılan Martinis, Tel Aviv’de Bloomberg’e yaptığı açıklamalarda, Çin’in artık yalnızca takip eden bir oyuncu olmadığını, neredeyse aynı çizgide koşan bir rakibe dönüştüğünü ifade etti.

Martinis’e göre Çin, birkaç yıl önce ABD’nin üç yıl gerisindeyken bugün yalnızca “nanosaniyeler geride.” Kısacası fark, tarihte hiç olmadığı kadar kapanmış durumda.