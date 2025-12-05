Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

ABD'yi tedirgin eden Çin uyarısı

Aralık 05, 2025 11:19
1
John Martinis

Kuantum alanında dünyanın en saygın isimlerinden biri olan ve Google’ın 2019’da duyurduğu “kuantum üstünlüğü” başarısının mimarları arasında yer alan John Martinis, Çin’in bu yarışta ABD’ye hızla yaklaştığını söyledi. Bu yıl Nobel Fizik Ödülü ile onurlandırılan Martinis, Tel Aviv’de Bloomberg’e yaptığı açıklamalarda, Çin’in artık yalnızca takip eden bir oyuncu olmadığını, neredeyse aynı çizgide koşan bir rakibe dönüştüğünü ifade etti.

Martinis’e göre Çin, birkaç yıl önce ABD’nin üç yıl gerisindeyken bugün yalnızca “nanosaniyeler geride.” Kısacası fark, tarihte hiç olmadığı kadar kapanmış durumda.

2

ABD’DEKİ İLERLEMELERİ AYLAR İÇİNDE KOPYALIYORLAR

Martinis, özellikle Çinli araştırma ekiplerinin Batı’daki bilimsel gelişmeleri olağanüstü hızla taklit edip yeniden üretebildiğine dikkat çekiyor. Son yıllarda yayımlanan akademik çalışmalar incelendiğinde, ABD ve Avrupa laboratuvarlarında elde edilen sonuçlara çok benzer performansların Çinli gruplar tarafından sadece birkaç ayda yakalanabildiği görülüyor.

Bu tablo, kuantum yarışının artık klasik “lider–takipçi” ilişkisiyle açıklanamayacağını gösteriyor.

3

ZUCHONGZHİ 3.0: ÇİN’İN VİTRİN PROJESİ

Mart ayında duyurulan Zuchongzhi 3.0 kuantum işlemci, Çin’in attığı büyük adımların belki de en belirgin örneği. 105 kübitlik bu süperiletken çipin bazı görevlerde klasik süper bilgisayarlardan 10^15 kat daha hızlı çalışabildiği belirtiliyor.

Tek-kübit kapı doğruluğunun %99,90 seviyesine ulaşması ise performansını, Google’ın 2024 sonunda tanıttığı Willow çipine bir hayli yakın hâle getiriyor.

4

MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM, DEV İLETİŞİM ALTYAPISI

Çin’in yakaladığı ivme yalnızca bilimsel ekiplerin başarısından ibaret değil. Devlet son iki yılda kuantum teknolojilerine 15,3 milyar doların üzerinde kaynak aktardı; bu miktar ABD'deki kamu–özel sektör toplamının iki katından fazla.

Ayrıca Çin, kuantum iletişim ağlarında da dünyanın en geniş altyapısına sahip durumda.

Tam 17 eyalet ve 80 şehri kapsayan 10.000 kilometrelik kuantum hat, bu alandaki üstünlüğünü pekiştiriyor.

5

ABD YÖNETİMİNDE ALARM ZİLLERİ

Martinis’in bu uyarıları yalnızca teknoloji çevrelerinde değil, Washington’da da yankı bulmuş durumda. Ünlü fizikçi, birkaç hafta önce Beyaz Saray’da yaptığı görüşmelerde aynı endişeleri doğrudan ABD yönetimiyle paylaştığını söylüyor.

Trump yönetimi, uzun süre yapay zekâya odaklandıktan sonra stratejisini değiştirerek kuantum bilimi ve post-kuantum kriptografiyi, 2027 mali yılı için birincil araştırma önceliği hâline getirdi.

Federal kurumlara hem temel bilimsel araştırmaları hem de ticarileşmeye uzanan mühendislik süreçlerini hızlandıracak bir denge kurmaları talimatı verildi.

6

WASHİNGTON’UN RESMİ RAPORLARI DA TABLOYU DOĞRULUYOR

Kasım 2025’te yayımlanan ABD–Çin Ekonomik ve Güvenlik İnceleme Komisyonu Raporu, kuantum teknolojilerinin ulusal ölçekte kritik bir güç unsuru olacağını vurguluyor.

Raporda yeni nesil malzeme bilimi, enerji teknolojileri ve tıp araştırmalarında kuantum üstünlüğünün devrim yapabileceği ifade ediliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.