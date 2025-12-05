Havacılıkta yeni risk: JetBlue’nun acil inişi kozmik ışın işi olabilir

Airbus, ilk incelemesinde bu ani irtifa kaybını "yoğun güneş radyasyonu" ile açıklamıştı. Ancak bu açıklama, uzmanlara pek ikna edici gelmedi. Surrey Üniversitesi’nden uzay ve radyasyon uzmanı Clive Dyer, o gün güneşte olağanüstü bir aktivite bulunmadığını söylüyor. Dyer’a göre tablo çok daha ilginç: Uçak, uzayın derinliklerinden gelen bir kozmik ışın akımının hedefi olmuş olabilir.