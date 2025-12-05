Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Havacılıkta yeni risk: JetBlue’nun acil inişi kozmik ışın işi olabilir

Aralık 05, 2025 10:46
1
JetBlue

30 Ekim'de aniden irtifa kaybeden JetBlue uçağının, uzak bir süpernovadan gelen yüksek enerjili parçacıkların hedefi olduğu düşünülüyor.

2

Meksika’dan New Jersey’e gitmek üzere havalanan JetBlue’ya ait Airbus A320, 30 Ekim’de Florida semalarında beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Uçak, hiçbir uyarı vermeden hızla irtifa kaybedince pilotlar acil iniş kararı aldı. Yaşanan sarsıntıda 15 yolcu yaralandı ve olay, havacılık dünyasında kısa sürede gündem oldu.

3

Airbus, ilk incelemesinde bu ani irtifa kaybını "yoğun güneş radyasyonu" ile açıklamıştı. Ancak bu açıklama, uzmanlara pek ikna edici gelmedi. Surrey Üniversitesi’nden uzay ve radyasyon uzmanı Clive Dyer, o gün güneşte olağanüstü bir aktivite bulunmadığını söylüyor. Dyer’a göre tablo çok daha ilginç: Uçak, uzayın derinliklerinden gelen bir kozmik ışın akımının hedefi olmuş olabilir.

4

“TEKİL ARIZA” İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Dyer’ın Space.com’a yaptığı değerlendirmeye göre, uçak elektronik sistemleri kozmik ışınların tetiklediği bir “tekil arıza” (single-event upset) ile karşılaşmış olabilir.

Bu parçacıklar, modern mikroçiplerle etkileşime girdiğinde bir devredeki bit değerini ansızın değiştirebiliyor—yani 0’ı 1’e, 1’i 0’a çevirebiliyor. Bu küçük görünen değişiklik, uçuş bilgisayarlarında ciddi hatalara yol açabiliyor.

5

Dyer, “Bu parçacıklar bazen sadece veriyi bozmakla kalmaz; bir cihazın içinde akım indükleyerek donanımı da yakabilir,” diyerek riskin boyutunu açıklıyor.

Kozmik ışınlar genellikle ömrünün sonuna gelmiş dev yıldızların süpernova patlamaları sırasında üretiliyor. Atmosfere girdiklerinde muon, pozitron ve yüksek enerjili nötron gibi parçacıklara dönüşüyorlar ve işte bu parçacıklar, uçakta en zayıf devreyi bile etkileyebiliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.