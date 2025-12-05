Ters yönden gelen scooter, kadına ve çocuğa çarptı: O anlar kamerada!

İstanbul Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşanan olayda, arkadaşının 9 yaşındaki kızını okuldan alan Emina Dilitaş ve çocuğa yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada ters yönden gelen scooter çarptı. Çarpmanın etkisi ile Emina Dilitaş ve 9 yaşındaki kız yere düştü. Kollarında ve kafalarından ciddi yaralanmalar olan 2 kişi hastaneye kaldırılırken elektrikli scooter kullanıcısı ise olay yerinden kaçtı. Yaşanan olay anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan kız ve kadın, ters yönden gelen scooterın kendilerine çarpması ve yere düşmeleri yer aldı.