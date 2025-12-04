Menü Kapat
14°
 | Selahattin Demirel

Ankara'da insanlık ayıbı! Babası öldü, annesi kaçtı: Engelli çocuk güvercin kümesinde tutuldu

Ankara'da 11 yaşındaki engelli bir çocuğun yıllarca amcası tarafından güvercin kümesinde tutulduğu ortaya çıktı. İsmi Adnan olan çocukla ilgili videonun yayılması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 23:24

'da vicdanları sızlatan bir ortaya çıktı. 11 yaşındaki Adnan isimli engelli bir çocuğun, amcası tarafından yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı belirlendi.

BABASI ÖLDÜ, ANNESİ EVİ TERK ETTİ

Belden aşağısı felç olan çocuğun, babasının hayatını kaybettiği, annesinin ise başka biriyle evlenip evi terk ettiği öğrenildi.

Ankara'da insanlık ayıbı! Babası öldü, annesi kaçtı: Engelli çocuk güvercin kümesinde tutuldu

KOMŞULAR YARDIM İSTEDİ

Çocuğun uzun süredir kümeste tutulduğunu fark eden komşular, durumu yetkililere bildirerek yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çocuğun amcası ise olay yerinden kaçarken, şahsı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

"ANKARA ABİSİ" DESTEK SÜREÇLERİNİ BAŞLATTIĞINI DUYURDU

Olayın duyulmasıyla birlikte sosyal medyada büyük tepki oluştu. "Ankara Abisi" olarak bilinen fenomeni, çocuğa sahip çıktığını duyurdu ve gerekli destek süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.

Ankara'da insanlık ayıbı! Babası öldü, annesi kaçtı: Engelli çocuk güvercin kümesinde tutuldu

BAKANLIK ÇOCUĞA SAHİP ÇIKTI

Çocuğun sağlık kontrollerinin yapılması ve güvenli bir ortama yerleştirilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli çocuğa sahip çıktı.

