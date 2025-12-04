Genç avukat hayatını kaybetti! Geriye bebeğiyle çekildiği mutlu anları kaldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Edirne'de Trakya Üniversitesi'nde görevli avukat Selda Özkan İlte odasındaki pencereden düşerek ağır yaralandı. Genç avukat yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Trakya Üniversitesi kadrosunda görev yapan Selda Özkan İlte isimli genç kadın avukat, yerden yaklaşık 5 metre yükseklikteki odasının penceresinden düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralı avukata dakikalarca kalp masajı yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Genç avukat Selda Özkan İlte'den geriye ise 5 Nisan 2022 tarihinde kaydedilen mutlu anları kaldı. Edirne'de düzenlenen avukatlar günü törenine 7 aylık bebeğiyle katılan genç kadın, o gün gündem olmuştu.