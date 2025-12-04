Genç avukat hayatını kaybetti! Geriye bebeğiyle çekildiği mutlu anları kaldı

Edirne'de Trakya Üniversitesi'nde görevli avukat Selda Özkan İlte odasındaki pencereden düşerek ağır yaralandı. Genç avukat yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİNİC KATTAKİ ODASINDAN DÜŞTÜ

Trakya Üniversitesi kadrosunda görev yapan Selda Özkan İlte isimli genç kadın avukat, yerden yaklaşık 5 metre yükseklikteki odasının penceresinden düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Ağır yaralı avukata dakikalarca kalp masajı yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GERİYE BEBEĞİYLE KATILDIĞI AVUKAT GÜNÜNDEKİ ANLARI KALDI

Genç avukat Selda Özkan İlte'den geriye ise 5 Nisan 2022 tarihinde kaydedilen mutlu anları kaldı. Edirne'de düzenlenen avukatlar günü törenine 7 aylık bebeğiyle katılan genç kadın, o gün gündem olmuştu.