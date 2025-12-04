Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Genç avukat hayatını kaybetti! Geriye bebeğiyle çekildiği mutlu anları kaldı

Edirne'de Trakya Üniversite kadrosunda görev yapan avukat Selda Özkan İlte odasının penceresinden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç avukat yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Geriye 2022 yılında 7 aylık bebeğiyle katıldığı avukat gününde geçirdiği mutlu anlar kaldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 16:48

'de 'nde görevli Selda Özkan İlte odasındaki pencereden düşerek ağır yaralandı. Genç avukat yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİNİC KATTAKİ ODASINDAN DÜŞTÜ

Üniversitesi kadrosunda görev yapan Selda Özkan İlte isimli genç kadın avukat, yerden yaklaşık 5 metre yükseklikteki odasının penceresinden düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Genç avukat hayatını kaybetti! Geriye bebeğiyle çekildiği mutlu anları kaldı

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Ağır yaralı avukata dakikalarca kalp masajı yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GERİYE BEBEĞİYLE KATILDIĞI AVUKAT GÜNÜNDEKİ ANLARI KALDI

Genç avukat Selda Özkan İlte'den geriye ise 5 Nisan 2022 tarihinde kaydedilen mutlu anları kaldı. Edirne'de düzenlenen avukatlar günü törenine 7 aylık bebeğiyle katılan genç kadın, o gün gündem olmuştu.

ETİKETLER
#edirne
#avukat
#ölüm
#intihar
#trakya üniversitesi
#trakya
#Yaşam
