14°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Galatasaray Samsunspor arasındaki geçmiş maçlar ve sonuçları! 65. kez karşı karşıya gelecekler

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de yarın GS Samsunspor maçı oynanacak. Karşılaşma öncesinde Galatasaray Samsunspor arasındaki geçmiş maçlar ve skorları da incelendi.

Galatasaray Samsunspor arasındaki geçmiş maçlar ve sonuçları! 65. kez karşı karşıya gelecekler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
16:33
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
16:33

'in 15. haftasında yarın ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç öncesi iki takım arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları araştırıldı.

GALATASARAY SAMSUNSPOR ARASINDAKİ GEÇMİŞ MAÇLAR VE SONUÇLARI

11.04.2025 Süper Lig | Samsunspor 0-2 Galatasaray
10.11.2024 Süper Lig | Galatasaray 3-2 Samsunspor
02.02.2024 Süper Lig | Samsunspor 0-2 Galatasaray
16.09.2023 Süper Lig | Galatasaray 4-2 Samsunspor
07.01.2012 Süper Lig | Samsunspor 2-4 Galatasaray
18.09.2011 Süper Lig | Galatasaray 3-1 Samsunspor
04.03.2006 Süper Lig | Galatasaray 3-2 Samsunspor
25.09.2005 Süper Lig | Samsunspor 1-2 Galatasaray
26.02.2005 Süper Lig | Samsunspor 2-1 Galatasaray
12.09.2004 Süper Lig | Galatasaray 3-1 Samsunspor
26.03.2004 Süper Lig | Samsunspor 1-0 Galatasaray
25.10.2003 Süper Lig | Galatasaray 1-0 Samsunspor
22.12.2002 Süper Lig | Samsunspor 0-1 Galatasaray
11.08.2002 Süper Lig | Galatasaray 4-1 Samsunspor
07.04.2002 Süper Lig | Samsunspor 0-1 Galatasaray
24.11.2001 Süper Lig | Galatasaray 2-0 Samsunspor
17.02.2001 Süper Lig | Samsunspor 1-1 Galatasaray
09.09.2000 Süper Lig | Galatasaray 1-2 Samsunspor

Galatasaray Samsunspor arasındaki geçmiş maçlar ve sonuçları! 65. kez karşı karşıya gelecekler

25.02.2000 Süper Lig | Galatasaray 3-1 Samsunspor
19.01.2000 Türkiye Kupası | Galatasaray 2-1 Samsunspor
24.09.1999 Süper Lig | Samsunspor 0-1 Galatasaray
03.04.1999 Süper Lig | Samsunspor 0-3 Galatasaray
24.10.1998 Süper Lig | Galatasaray 3-1 Samsunspor
29.03.1998 Süper Lig | Galatasaray 2-1 Samsunspor
01.11.1997 Süper Lig | Samsunspor 0-2 Galatasaray
15.03.1997 Süper Lig | Galatasaray 3-1 Samsunspor
13.10.1996 Süper Lig | Samsunspor 0-2 Galatasaray
13.03.1996 Türkiye Kupası | Samsunspor 1-0 Galatasaray
02.03.1996 Süper Lig | Samsunspor 3-2 Galatasaray
28.02.1996 Türkiye Kupası | Galatasaray 3-1 Samsunspor
22.09.1995 Süper Lig | Galatasaray 1-0 Samsunspor
26.02.1995 Süper Lig | Galatasaray 0-1 Samsunspor
24.09.1994 Süper Lig | Samsunspor 2-2 Galatasaray
13.02.1994 Süper Lig | Galatasaray 6-1 Samsunspor
05.09.1993 Süper Lig | Samsunspor 1-1 Galatasaray
22.03.1992 Süper Lig | Galatasaray 3-1 Samsunspor
10.11.1991 Süper Lig | Samsunspor 1-2 Galatasaray
04.02.1990 Süper Lig | Galatasaray 2-1 Samsunspor

Galatasaray Samsunspor arasındaki geçmiş maçlar ve sonuçları! 65. kez karşı karşıya gelecekler

03.09.1989 Süper Lig | Samsunspor 1-0 Galatasaray
23.04.1989 Süper Lig | Samsunspor 0-3 Galatasaray
13.11.1988 Süper Lig | Galatasaray 4-0 Samsunspor
24.04.1988 Süper Lig | Galatasaray 3-0 Samsunspor
28.11.1987 Süper Lig | Samsunspor 1-0 Galatasaray
28.03.1987 Süper Lig | Galatasaray 4-1 Samsunspor
19.10.1986 Süper Lig | Samsunspor 1-1 Galatasaray
26.01.1986 Süper Lig | Samsunspor 1-1 Galatasaray
31.08.1985 Süper Lig | Galatasaray 3-0 Samsunspor
27.04.1983 Süper Lig | Samsunspor 1-1 Galatasaray
21.11.1982 Süper Lig | Galatasaray 4-1 Samsunspor
20.05.1979 Süper Lig | Galatasaray 5-0 Samsunspor
03.12.1978 Süper Lig | Samsunspor 0-1 Galatasaray
15.04.1978 Süper Lig | Galatasaray 2-1 Samsunspor
20.11.1977 Süper Lig | Samsunspor 0-0 Galatasaray
24.04.1977 Süper Lig | Samsunspor 1-1 Galatasaray
20.11.1976 Süper Lig | Galatasaray 1-1 Samsunspor

Galatasaray Samsunspor arasındaki geçmiş maçlar ve sonuçları! 65. kez karşı karşıya gelecekler

13.04.1975 Süper Lig | Samsunspor 1-2 Galatasaray
03.11.1974 Süper Lig | Galatasaray 2-1 Samsunspor
24.03.1974 Süper Lig | Galatasaray 2-0 Samsunspor
28.10.1973 Süper Lig | Samsunspor 0-0 Galatasaray
20.05.1973 Süper Lig | Samsunspor 1-1 Galatasaray
24.12.1972 Süper Lig | Galatasaray 5-0 Samsunspor
19.03.1972 Süper Lig | Galatasaray 1-0 Samsunspor
03.10.1971 Süper Lig | Samsunspor 0-0 Galatasaray
23.05.1971 Süper Lig | Samsunspor 0-0 Galatasaray
26.12.1970 Süper Lig | Galatasaray 1-0 Samsunspor
04.04.1970 Süper Lig | Galatasaray 2-0 Samsunspor
25.01.1970 Süper Lig | Samsunspor 0-0 Galatasaray

