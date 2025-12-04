İsrail önce tehdit etti sonra vurdu! Lübnan'da hedef yine Hizbullah

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye şehirlerine bağlı noktaların işaretlendiği iki farklı harita paylaştı.

Adraee, Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini yeniden başlatma girişimlerine karşı koyulacağını ileri sürerek Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu belirtilen bölgelere saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu.

PAYLAŞIMLA SALDIRI ARASINDA 15 DAKİKA VAR

Paylaşılan haritalarda biri Nebatiye'ye bağlı Caba, diğeri Sur'a bağlı Mahruna'da olmak üzere işaretlenen iki binadan uzak durulmasını isteyen Sözcü, binaların derhal boşaltılması ve en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini, bu bölgelerde kalanların ise hayatlarının tehlike altında olacağını kaydetti.

İsrail ordu sözcüsünün paylaşımından 15 dakika sonra haritada işaretlenen bölgelere saldırı gerçekleştirildi.