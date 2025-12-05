Altın fiyatları fena düştü! Gram altın çakıldı: İşte 5 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın piyasasında hareketlilik 5 Aralık Cuma gününde de devam ediyor. Hafta başından itibaren toparlanma eğilimi gösteren altın fiyatlarında ibre yine tersine döndü. Altın fiyatları 5 Aralık Cuma gününü düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 5 Aralık altın fiyatları...