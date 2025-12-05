Altın fiyatları fena düştü! Gram altın çakıldı: İşte 5 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatları

Kategoriler
Altın piyasasında hareketlilik 5 Aralık Cuma gününde de devam ediyor. Hafta başından itibaren toparlanma eğilimi gösteren altın fiyatlarında ibre yine tersine döndü. Altın fiyatları 5 Aralık Cuma gününü düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 5 Aralık altın fiyatları...
ALIŞ(TL) 38.535,00
SATIŞ(TL) 39.118,00
ALIŞ(TL) 5.286,13
SATIŞ(TL) 5.537,54
ALIŞ(USD)4.212,06
SATIŞ(USD) 4.212,61
ALIŞ(TL) 5.749,19
SATIŞ(TL) 5.749,97
ALIŞ(TL) 9.472,00
SATIŞ(TL) 9.564,00