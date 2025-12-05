Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 Aralık Cuma günü hava durumu raporu yayımlandı. 5 il için sarı kodlu 1 il için turuncu kodlu yağış uyarısı verildi. Sağanak yağış hafta sonu yurdun genelini etkisi altına alacak. İşte il il uyarılar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 06:34
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 06:36

Yurdun geneli aralık ayının başlamasıyla pastırma sıcaklarıyla geçen günlere veda etti. Yeni ayla beraber sıcaklıklar düşüşe geçerek yağışlar baş gösterdi. Yurdun doğu ve yüksek bölgelerinde zaman zaman kar yağışları görülüyor. Önümüzdeki günler için uzmanlar tarafından tahmini sürerken cuma günü için raporu yayımlandı.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı

CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Ülkenin geneli parçalı ve bulutlu bir gün yaşayacak. 'nın güneyi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde geçişleri görülecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri seviyesinde sürecek. Rüzgarın Ege ve Akdeniz'de 0-60 km/saat hıza varmasıyla zaman zaman serinletici etki yaşanacak.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı

5 İLE SARI 1 İLE TURUNCU KODLU UYARI

İzmir, Aydın, Burdur, Isparta, Antalya için sarı kodlu uyarı verilirken sağanak yağış etkisinin cumartesi günü de sürmesi bekleniyor. Muğla için ise tehlike boyutunun yüksek olduğu turuncu kodlu uyarı verildi. Vatandaşların sel, yıldırım, hortum gibi risklere karşı tedbirli olması istendi.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı

HAFTA SONU YAĞIŞ VAR MI?

Cumartesi günü yağışların Akdeniz, Batı Marmara, Ege, İç Anadolu'da etkili olması bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir. Marmara'nın Doğusu ve Karadeniz bölgesi bulutlu ve kapalı geçecek. Pazar günü ise yurdun tamamının yağışlı bir hava yaşayacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile akşam ve gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin güneybatısının, akşam saatlerinde genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu

NEVŞEHİR °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

SİNOP °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

RİZE °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batısının yağmur, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

KARS °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin, gece saatlerinde bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbullular hasretle bekliyordu! Şiddetli soğuma ve kar yağışı uyarısı: Aniden yağabilir
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kış destek ödemeleri başladı mı?
ETİKETLER
#bursa
#hava durumu
#yağış
#marmara
#kar yağışı
#Hafta Sonu Sonrası Stres
#Cuma Günü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.