Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yurdun geneli aralık ayının başlamasıyla pastırma sıcaklarıyla geçen günlere veda etti. Yeni ayla beraber sıcaklıklar düşüşe geçerek yağışlar baş gösterdi. Yurdun doğu ve yüksek bölgelerinde zaman zaman kar yağışları görülüyor. Önümüzdeki günler için uzmanlar tarafından kar yağışı tahmini sürerken cuma günü için hava durumu raporu yayımlandı.
Ülkenin geneli parçalı ve bulutlu bir gün yaşayacak. Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yağış geçişleri görülecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri seviyesinde sürecek. Rüzgarın Ege ve Akdeniz'de 0-60 km/saat hıza varmasıyla zaman zaman serinletici etki yaşanacak.
İzmir, Aydın, Burdur, Isparta, Antalya için sarı kodlu uyarı verilirken sağanak yağış etkisinin cumartesi günü de sürmesi bekleniyor. Muğla için ise tehlike boyutunun yüksek olduğu turuncu kodlu uyarı verildi. Vatandaşların sel, yıldırım, hortum gibi risklere karşı tedbirli olması istendi.
Cumartesi günü yağışların Akdeniz, Batı Marmara, Ege, İç Anadolu'da etkili olması bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir. Marmara'nın Doğusu ve Karadeniz bölgesi bulutlu ve kapalı geçecek. Pazar günü ise yurdun tamamının yağışlı bir hava yaşayacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile akşam ve gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin güneybatısının, akşam saatlerinde genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu
NEVŞEHİR °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
RİZE °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batısının yağmur, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KARS °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
VAN °C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin, gece saatlerinde bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı