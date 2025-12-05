Menü Kapat
13°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Banu İriç

İstanbul'da simitler ikiye bölündü! Tartışmalara açıklama geldi

İstanbul'da simit üretimine yeni standartlar geldi. İstanbul Simidi üretmek isteyenler artık belli şartlara uymak zorunda olacak. Özel etiket alarak müşterilerini bilgilendirebilecek. Bu yeni gelişmenin ardından İstanbul'da başka çeşit simit üretiminin sınırlandırıldığı iddiası ortaya atıldı. Tartışmalara İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz son verdi.

İstanbul'da simitler ikiye bölündü! Tartışmalara açıklama geldi
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, İstanbul Simidi uygulamasıyla getirilen yenilikler sonrası çıkan tartışmalara yönelik açıklama yaptı. İstanbul'da artık coğrafi işaretli İstanbul Simidi almak izne bağlı olacak. Bunun dışında simit üretmek isteyenlerin ise ne yapacağına net cevap verdi.

İstanbul'da simitler ikiye bölündü! Tartışmalara açıklama geldi

İSTANBUL SİMİDİ TESCİLLENDİ

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, borsanın uzun çalışmalar neticesinde İstanbul Simidinin tescilini Türk Patent Enstitüsünden aldığını anımsatarak, 8 Ekim 2025 tarihli, 1782 numaralı tescil belgesiyle İstanbul Simidinin mahreç işareti olarak tescilinin gerçekleştiğini belirtti.

Kopuz, coğrafi işaretlerin, ürünlerin otantikliğini ve kalitesini korumayı amaçladığını kaydederek, coğrafi işaretin ürünün katma değer kazanmasına da katkıda bulunduğunu vurguladı.

İSTANBUL SİMİDİNİN STANDARTLARI BELİRLENDİ

Bu sistemin hem üretici, hem tüketici hem de ürünün sahibi olan kültür için faydalı olduğunu ifade eden Kopuz, "Asırlardır İstanbul'da üretilen simidin günümüzdeki standartlarını fırınlarla görüşerek belirledik. Bu standartlarla Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulunduk. Hem kullanılan malzemeler hem de pişirme yöntemlerini içeren bu standartlar İstanbul Simidinin özelliklerinin ve kalitesinin korunması amacıyla kayıt altına alındı." açıklamasını yaptı.

İstanbul'da simitler ikiye bölündü! Tartışmalara açıklama geldi

İSTANBUL SİMİDİ İŞARETİNİ KULLANMAK İSTEYENLER BAŞVURACAK

Kopuz, simit üreten ve İstanbul Simidi coğrafi işaretini kullanmak isteyen fırınların başvurularını kabul ettiklerini bildirerek, "Bir sonraki aşamada talep eden fırınları denetim partnerlerimiz olan 'İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası' ve 'Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü' ile birlikte ziyaret edeceğiz. Başvuru sahibi İstanbul Simidi standartlarına uygun üretim yapıyorsa, İstanbul Simidi coğrafi işaretini üretim, satış yerleri ve eğer varsa ürün etiketlerinde veya ambalajlarında kullanma hakkına sahip olacak. Yani coğrafi işaretli İstanbul Simidi üretip satabilecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da simitler ikiye bölündü! Tartışmalara açıklama geldi

"SİMİT ÜRETMEK İZNE BAĞLANMADI"

Konuyla ilgili basında yer alan iddialara da değinen Kopuz, şunları kaydetti:

"Basında ve sosyal medyada simit üretmek için İSTİB'den izin alınması gerektiği, bu izni alamayanların ise simit üretemeyeceğine dair haberler çıktı. İstanbul'da simit üretmek için bizden izin alınmasına kesinlikle gerek yok. Sadece coğrafi işaretli İstanbul Simidi üretmek isteyenler bize başvurmalılar. Biz de partnerlerimizle gidip onların üretim süreçleri, malzemeleri ve yöntemlerinin İstanbul Simidi standartlarına uyumunu kontrol edeceğiz. Uygun olanlara İstanbul Simidi coğrafi işareti kullanmaları hakkını vereceğiz. İstanbul'da simit üreten ve üretmek isteyen her fırın, kafe veya pastane simit üretmeye devam edebilir. İstanbul'un dünyaca meşhur sokak lezzetlerinin başında gelen simidin gelecek kuşaklara ulaşması, kalitesinin korunması ve daha da yaygınlaşması için yaptığımız coğrafi işaret tescilinin hayırlı olmasını diliyorum."

