Ramazan ayı hangi tarihte ilk oruç ne zaman tutulacak?

İslam dünyasında manevi atmosferin kapısını açan Ramazan Ayı yaklaşırken, 2025 yılında Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihleri gündemdeki yerini sürdürüyor.

İbadet ve hazırlık dönemi olarak kabul edilen bu mübarek zaman diliminin hangi gün başlayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan Ayı 19 Şubat 2026 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında yaşanacak.

Bu tarih itibarıyla ilk oruç tutulacak ve 18'ini 19'una bağlayan gece ilk teravih namazı kılınarak ve sahur vakti ile birlikte ilk oruca niyet edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Arefe günü 19 Mart 2026 Perşembe

1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

2: Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar