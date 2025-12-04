MOSSAD, YPG ile neyi planlıyor? Terörsüz Türkiye sürecinde kirli ittifak

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 19. toplantısında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen heyetin dönüşte hazırladığı tutanağın özeti konuşuluyor. Tutanağa göre terör örgütü PKK lideri Öcalan, sürecin başından beri verdiği tüm sözlerin arkasında olduğunu söyledi.

Öcalan’ın "Her asker kaybının kendisi için trajedi olduğunu, asla sevinmediğini, gençlerin böyle ölmemesi gerektiğini" söylediği; "Türkiye’de ve bölgede kesinlikle çözüme ulaşılmalı." ifadesini kullandığını ayrıca "TUSAŞ eylemine üzüldüğünü" belirttiği kaydedildi.

''TAM METNİ GÖRMEK İSTİYORLAR''

TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında Gazeteci Barış Yarkadaş ve Avukat Cem Kaya sürece ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Gazeteci Barış Yarkadaş, "Herkes diyor ki; özet değil bire bir konuşmaları yayınlayın biz de görelim." dedi.

''PKK LİDERİ ÖCALAN REFERANS OLAMAZ''

Avukat Cem Kaya ise PKK’nın uzantısı SDG ve YPG ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Avukat Cem Kaya, ''MOSSAD Commmentary özetle diyor ki; bölgedeki en önemli müttefiklerimizle toplantı yaptık. 'Biji Kürdistan' diyor. Fırat’ın doğusunda yapmışlar bu toplantıyı. Başından beri silah bırakmayı reddeden SDG ve YPG’nin terör devleti İsrail ile ilgili istihbari açıklaması... Terörist başı Abdullah Öcalan bizim referansımız olamaz. Bizim referansımız şehit aileleridir.'' dedi.

