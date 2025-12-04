Anadolu Efes Real Madrid maç sonucu kaç kaç? EuroLeague’de 9. mağlubiyet

Kategoriler
Anadolu Efes, Euroleague'in 14. haftasında sahasında İspanyol ekip Real Madrid ile yüzleşti.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı konuk takım Real Madrid, 79-72'lik skorla kazandı.
Bu neticenin ardından Anadolu Efes, EuroLeague'de 9. yenilgisini aldı.
Anadolu Efes bu sonuçla 5-9’a gerilerken, Real Madrid ise derecesini 8-6 yükseltti.
Anadolu Efes’te Igor Kokoskov’la yolların ayrılmasının ardından bu akşam öngörüldüğü gibi asistan antrenör Radovan Trifunovic takımın başında bulundu.
Anadolu Efes’te Rolands Smits 21 sayı-3 ribaunt, Ercan Osmani 18 sayı-4 ribaunt, Rodrigue Beaubois 11 sayı-5 asist, Isaia Cordinier 10 sayı-3 ribaunt, Brice Dessert 6 sayı-2 ribaunt ve Şehmus Hazer 4 sayıyla mücadele etti.
Real Madrid’te Mario Hezonja 22 sayı-4 ribaunt, Trey Lyles 11 sayı-5 ribaunt, Chuma Okeke 10 sayı-5 ribaunt, Facundo Campazzo 9 sayı-6 asist, Theo Maledon 8 sayı-3 asist, Gabriel Deck 7 sayı-3 ribaunt ve Sergio Llull 7 sayı üretti.