Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı neden ertelendi?

Euroleague'de Olympiakos-Fenerbahçe Beko karşılaşması olumsuz hava koşulları sonucunda parkeye su damlası sebebiyle oynanmayacak.

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçıyla ilgili Euroleague’den yapılan açıklamada, Pire’deki kötü hava şartları nedeniyle mücadelenin ertelendiği ifade edildi.

Karşılaşmanın ne zaman yapılacağı ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI NİÇİN ERTELENDİ?

Yunan basınında yer alan haberlerde, Atina'daki yoğun yağış sebebiyle salonda oluşan su sızıntılarının yarattığı güvenlik kaygıları ve elverişsiz koşullar nedeniyle maçın ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Euroleague'in resmi açıklaması şöyle;

"Euroleague 14. Hafta mücadelesi Olympiakos Piraeus ile Fenerbahçe Beko İstanbul arasında oynanacak karşılaşma, bugün bölgeyi etkileyen şiddetli hava koşulları nedeniyle yerel yönetimin tavsiyesi üzerine ertelendi.

Euroleague Basketbol, ​mevcut tarihlere göre maçın ertelenmesi için en uygun seçenekleri değerlendirecektir. Daha fazla bilgi önümüzdeki günlerde yayınlanacaktır."