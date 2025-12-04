Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı neden ertelendi?

Euroleague'in 14. haftasındaki Olympiakos, Fenerbahçe Beko maçı ertelendi. Karşılaşmanın niçin ertelendiği ise sporseverler tarafından sorgulanıyor.

Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı neden ertelendi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 22:17
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 22:17

'de - karşılaşması olumsuz sonucunda parkeye su damlası sebebiyle oynanmayacak.

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçıyla ilgili Euroleague’den yapılan açıklamada, Pire’deki kötü hava şartları nedeniyle mücadelenin ertelendiği ifade edildi.

Karşılaşmanın ne zaman yapılacağı ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı neden ertelendi?

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI NİÇİN ERTELENDİ?

Yunan basınında yer alan haberlerde, Atina'daki yoğun yağış sebebiyle salonda oluşan su sızıntılarının yarattığı güvenlik kaygıları ve elverişsiz koşullar nedeniyle maçın ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı neden ertelendi?

Euroleague'in resmi açıklaması şöyle;

"Euroleague 14. Hafta mücadelesi Olympiakos Piraeus ile Fenerbahçe Beko İstanbul arasında oynanacak karşılaşma, bugün bölgeyi etkileyen şiddetli hava koşulları nedeniyle yerel yönetimin tavsiyesi üzerine ertelendi.

Euroleague Basketbol, ​mevcut tarihlere göre maçın ertelenmesi için en uygun seçenekleri değerlendirecektir. Daha fazla bilgi önümüzdeki günlerde yayınlanacaktır."

#Fenerbahçe Beko
#hava koşulları
#euroleague
#olympiakos
#Maç Erteleme
#Su Sızıntısı
#Aktüel
