Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague maçının nereden izleneceği belli oldu

THY EuroLeague 14. hafta maçları kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe Beko bugün deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesinde taraftarlar tarafındna Olmypiakos - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı. Karşılaşmada temsilcimizde 2 oyuncu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague maçının nereden izleneceği belli oldu
Son şampiyonu olan temsilcimiz bugün Olmypiakos ile karşı karşıya gelecek.

EuroLeague'nin 2025-2026 sezonunun 14. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmaya saatler kaldı. Taraftarlar tarafından - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague maçının nereden izleneceği belli oldu

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Yunanistan'ın Pire şehrinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanack olan Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Mehdi Difallah (Fransa), Olegs Latisevs (Letonya), Hugues Thepenier (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada Scottie Wilbekin ve Onuralp Bitim sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague maçının nereden izleneceği belli oldu

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'nin 14. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.15'te başlayacak.

Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague maçının nereden izleneceği belli oldu

Fenerbahçe Beko bu sezon EuroLeague'de oynadığı 13 maçta 8 galibiyet aldı. Temsilcimiz ligde 8. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler karşılaşamdan galibiyet ile ayrılarak seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.

Olympiakos'da bu sezon 13 maçta 8 galibiyet aldı. Son maçta Kızılyıldız'a 91-80 kaybeden Yunanistan ekibi ligde 6. sırada bulunuyor.

