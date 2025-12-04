Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague maçının nereden izleneceği belli oldu

Son EuroLeague şampiyonu olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko bugün Olmypiakos ile karşı karşıya gelecek.

EuroLeague'nin 2025-2026 sezonunun 14. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmaya saatler kaldı. Taraftarlar tarafından Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Yunanistan'ın Pire şehrinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanack olan Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Mehdi Difallah (Fransa), Olegs Latisevs (Letonya), Hugues Thepenier (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada Scottie Wilbekin ve Onuralp Bitim sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'nin 14. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.15'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko bu sezon EuroLeague'de oynadığı 13 maçta 8 galibiyet aldı. Temsilcimiz ligde 8. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler karşılaşamdan galibiyet ile ayrılarak seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.

Olympiakos'da bu sezon 13 maçta 8 galibiyet aldı. Son maçta Kızılyıldız'a 91-80 kaybeden Yunanistan ekibi ligde 6. sırada bulunuyor.