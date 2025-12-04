ABD'de korkutan deprem! Depremin üssünden ilk veriler

ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Dayton bölgesinde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin 5.9 büyüklüğünde olduğunu ve 8 kilometre derinlikte yaşandığını bildirdi. Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ACİL DURUM UYARISI YAPILMADI

Nevada depreminin merkez üssü olduğu söylenen Lyon County'de herhangi bir acil durum uyarısı yayınlanmadı. San Francisco bölgesinde ise herhangi bir sarsıntı hissedilmedi.