Anadolu Efes Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY EuroLeague 14. haftasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
Monaco karşısında aldığı farklı yenilginin ardından başantrenör Igor Kokoskov’la bağlarını koparan lacivert-beyazlı ekip, teknik kadroda değişikliğe gitti.
Takım, bu mücadeleye geçici olarak görevi devralan yardımcı antrenör Radovan Trifunovic’in liderliğinde çıkacak.
Anadolu Efes, Real Madrid maçıyla Avrupa kupalarında 889. kez sahneye çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 888 müsabakada 499 zafer, 389 yenilgi yaşadı.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes - Real Madrid basketbol mücadelesi Perşembe akşamı saat 20.15'te başlayacak.
THY EuroLeague'in 14. haftasında gerçekleştirilecek Anadolu Efes, Real Madrid basket karşılaşması S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.