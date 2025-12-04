Ankara'ya kar yağacak mı? 5-6-7 Aralık Ankara hava durumu tahmini

2025 Aralık ayına girmemiz ile birlikte havalar Ankara'da giderek soğumaya başladı. Havaların soğumasının ardından ise kar yağışı gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Ankara'ya kar yağacak mı, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

ANKARA'YA KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 5 günlük Ankara hava durumu tahmini raporuna göre önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor.

Önümüzdeki 5 gün içerisinde Ankara'da havanın genel olarak yağmurlu ve bulutlu olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları tarafından aktarılan bilgilere göre ise Ankara'da kar yağışının yılbaşının ardından gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU 5-6-7 ARALIK

MGM tarafından paylaşılan veriler sayesinde Türkiye'nin 81 ili için hava durumu raporlarına anlık olarak erişim sağlayabiliyoruz. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Ankara'da 5-6-7 Aralık tarihlerinde havanın yağmurlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 5 Aralık Cuma günü 2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

MGM tarafından paylaşılan 5 günlük Ankara hava durumu raporu şöyle: