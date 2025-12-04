Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

iOS 26.2 ne zaman çıkacak? AirPods canlı çeviri Türkçe destekleyecek mi?

Apple tarafından geliştirilen iOS 26 işletim sisteminin yeni versiyonunun özellikleri ortaya çıkmaya başladı. iOS 26.2 adlı sürümle birlikte Apple, AirPods canlı çeviri özelliğini AB ülkelerine getirmeye hazırlanıyor. Teknolojiyle yakından ilgilenen vatandaşlar tarafından iOS 26.2 ne zaman çıkacağı merak ediliyor.

iOS 26.2 ne zaman çıkacak? AirPods canlı çeviri Türkçe destekleyecek mi?
Apple tarafından iOS 26 işletim sistemiyle birlikte kulaklıklara canlı çeviri özelliği getirilmişti. Bu özellik sayesinde artık AirPods kulaklıklar canlı olarak çeviri yapabiliyor. Ancak özellik ilk etapta belirli dillerde ve bölgelerde kullanıma sunulmuştu.

iOS 26'nın yeni sürümleriyle birlikte diğer bölgelerde de AirPods canlı çeviri özelliği kullanıma sunulmaya devam ediyor. Son açıklanan bilgilere göre iOS 26.2 sürümüyle birlikte AirPods canlı çeviri özelliği AB ülkelerinde kullanıma sunulacak.

Kullanıcılar tarafından iOS 26.2 ne zaman çıkacağı ise merak ediliyor.

iOS 26.2 ne zaman çıkacak? AirPods canlı çeviri Türkçe destekleyecek mi?

İOS 26.2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple tarafından geçtiğimiz günlerde iOS 26.2 sürümünün dördüncü beta sürümü yayınlandı. Dördüncü beta sürümünün ardından Apple'ın işletim sisteminin yeni versiyonunun RC sürümünü yayınlaması ve daha sonrasında iPhone cihazlara getirmesi bekleniyor.

Bu kapsamda 11-16 Aralık tarihleri arasında iOS 26.2 sürümünün iPhone cihazlara geleceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz iOS sürümlerinde ise genel olarak Apple 11-13 Aralık tarihlerinde güncellemeleri yayınlamıştı.

iOS 26.2 ne zaman çıkacak? AirPods canlı çeviri Türkçe destekleyecek mi?

AİRPODS CANLI ÇEVİRİ TÜRKÇE DESTEKLEYECEK Mİ?

AirPods canlı çeviri özelliği henüz Türkçe desteklemiyor. İlerleyen süreçlerde Apple'ın getireceği güncellemeler ile birlikte Türkçe'nin de desteklenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Apple tarafından yapılmış herhangi bir açıklama henüz bulunmuyor.

