Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

ZTK kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekiminin yayınlandığı kanal duyuruldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme maçları oynanırken gözler ZTK kura çekimine çevrildi. Grup aşamasında organizasyona katılacak olan takımlar da bekleniyor.

ZTK kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekiminin yayınlandığı kanal duyuruldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 17:05

'nda şampiyonluk yarışı devam ederken grup maçlarının oynanacağı tarih duyuruldu.

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak , A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Grup aşamasına , , , RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un dışında 4. eleme turunu geçen takımlar da katılacak. Kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.

ZTK kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekiminin yayınlandığı kanal duyuruldu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği kura çekimi için bekleyiş devam ederken yarın grup aşaması kura çekimi gerçekleşecek. A Spor ekranlarından ise canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Yarın elemeleri geçen takımların yanında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor da kuraya dahil olacak.

ZTK kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekiminin yayınlandığı kanal duyuruldu

ZTK 4 ELEME TURU MAÇLARI

4 Aralık

13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK (Yalova Atatürk)

13.30 Boluspor-Kahta 02 (Bolu Atatürk)

13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor (Fethiye İlçe)

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Eryaman)

18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor (Silifke Şehir)

20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)

ETİKETLER
#galatasaray
#beşiktaş
#kura çekimi
#türkiye kupası
#ztk
#Fenerbahçe
#A Spor
#Aktüel
