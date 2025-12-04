ZTK kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekiminin yayınlandığı kanal duyuruldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışı devam ederken grup maçlarının oynanacağı tarih duyuruldu.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un dışında 4. eleme turunu geçen takımlar da katılacak. Kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği ZTK kura çekimi için bekleyiş devam ederken yarın grup aşaması kura çekimi gerçekleşecek. A Spor ekranlarından ise canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Yarın elemeleri geçen takımların yanında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor da kuraya dahil olacak.
4 Aralık
13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK (Yalova Atatürk)
13.30 Boluspor-Kahta 02 (Bolu Atatürk)
13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor (Fethiye İlçe)
15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Eryaman)
18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor (Silifke Şehir)
20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)