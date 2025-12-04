Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Arabasını satacaklara kritik uyarı: Fiyatı öldüren 5 modifiye hatası! Değerini dibe çekiyor

Yeni bir otomobil satın alanların ilk başvurduğu yöntemlerden biri olan kişiselleştirme işlemleri, yanlış uygulamalar yapıldığında aracın ikinci el değerini ciddi oranda düşürebiliyor. İşte yapmamanız gereken 5 modifikasyon hatası!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 17:40

Yeni bir otomobil satın alındığında ilk akla gelen işlemlerden biri genellikle modifiye çalışmaları oluyor. Ancak araç üzerinde yapılan bazı değişikliklerin, ikinci el değerini olumsuz etkileyen faktörler arasında olduğunu biliyor muydunuz?

Seramik kaplama veya boya koruma filmi gibi uygulamalar aracın kondisyonunu koruyarak satış işlemini kolaylaştırsa da, durum her zaman böyle işlemiyor. Özellikle performans odaklı olmayan standart kullanıcılar, orijinalliği bozulmuş ve üzerinde aşırı oynama yapılmış araçlara mesafeli yaklaşabilir.

SlashGear sitesinin haberine göre uzmanlar, "ortalama bir kullanıcıya" hitap etmenin satış şansını artırdığını belirtiyor. İşte uzun vadede aracın değerini düşüren 5 kritik modifiye hatası:

1) GÜRÜLTÜLÜ EGZOZ SİSTEMLERİ ALICI KAÇIRIYOR

Performans artışı sağlamak veya daha sportif bir ses elde etmek amacıyla tercih edilen satış sonrası egzoz sistemleri, ikinci el değerini baltalayan faktörlerin başında geliyor. Düz boru sistemlerinin yol açtığı yüksek gürültü, özellikle konfor ve sessizlik arayan sürücüler tarafından tercih edilmiyor.

Arabasını satacaklara kritik uyarı: Fiyatı öldüren 5 modifiye hatası! Değerini dibe çekiyor

Ayrıca orijinal egzoz sistemini saklamak da satarken parçayı geri takabilmek ve daha geniş bir alıcı kitlesine ulaşabilmek adına büyük önem taşıyor.

Arabasını satacaklara kritik uyarı: Fiyatı öldüren 5 modifiye hatası! Değerini dibe çekiyor

2) ALÇALTILMIŞ SÜSPANSİYON KONFORU YOK EDİYOR

Yol tutuşu iyileştirmek ve daha estetik bir görünüm elde etmek için yapılan süspansiyon alçaltma işlemleri, günlük kullanımda pratiklikten uzak bir deneyim sunuyor. Kasislerde, hız tümseklerinde ve bozuk yollarda aracın altının sürtme riski, potansiyel alıcıları korkutan detaylar arasında yer alıyor.

Sürüş konforunu önemli ölçüde azaltan değişiklik, hedef kitleyi yalnızca benzer zevklere sahip ve konforsuzluğa razı olacak sınırlı bir grupla daraltıyor.

Arabasını satacaklara kritik uyarı: Fiyatı öldüren 5 modifiye hatası! Değerini dibe çekiyor

3) AŞIRI GÖVDE KİTLERİ VE GEREKSİZ AERO PARÇALARI

Devasa kanatlar, yan marşpiyeller ve tampon ekleri trafikte veya otoparkta dikkat çekse de, aracın satış hızını ve fiyatını düşürebiliyor.

Alıcılar, hasar durumunda yedek parça bulma zorluğu, bakım maliyetleri ve özel işçilik gereksinimleri nedeniyle modifiye gövde kitlerine temkinli yaklaşıyor.

Arabasını satacaklara kritik uyarı: Fiyatı öldüren 5 modifiye hatası! Değerini dibe çekiyor

4) MOTOR MODİFİKASYONLARI VE YAZILIM GÜVENİLİRLİĞİ SARSIYOR

Estetik kaygıların ötesinde performansı artırmak için araç beynine (ECU) müdahale edilmesi, garanti kapsamını devre dışı bırakabiliyor. Süper şarj veya turbo şarj gibi eklentilerle birlikte yapılan yazılım güncellemeleri, motorun sınırlarının zorlandığı algısı oluşturuyor.

Potansiyel alıcılar, fabrikasyon değerlerin dışına çıkılmış otomobillerin güvenilirliğinden endişe duyuyor. Motordan ne kadar yüksek güç alınırsa, dayanıklılığın o kadar azalacağı düşüncesi, modifiyeli araçların satışını güçleştiriyor.

Arabasını satacaklara kritik uyarı: Fiyatı öldüren 5 modifiye hatası! Değerini dibe çekiyor

5) DİKKAT ÇEKİCİ KAPLAMALAR VE ÖZEL RENKLER

Neon renkler, karmaşık grafikler veya renk değiştiren araç kaplamaları, yalnızca çok küçük bir niş kitlenin ilgisini çekiyor.

Kalitesiz kaplamaların sökülmesi sırasında boyaya zarar verme ihtimali veya kaplamanın altında çiziklerin saklandığı şüphesi, alıcıların aklında soru işaretleri doğurur. Aracın kolay satılabilmesi için dış görünümün mümkün olduğunca sade ve orijinaline sadık kalması gerektiği ifade ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOGG T10F ve T10X için beklenen toplam satış rakamı açıklandı: Hedef oldukça büyük
İzmir'de korkunç kaza! Kamyon, önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi
ETİKETLER
#Otomobil
#otomotiv
#Modifiye Araç
#Ikinci El Değer
#Arac Değer Kaybı
#Araç Modifikasyonu
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.