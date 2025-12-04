41 yıllık evlilere 41 kere maşallah dedirten hediye! Çiftler hizmetlerden ücretsiz yararlanacak

Kentteki yaşlı bireyler için projeler hayata geçiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, (SBB) attığı yeni adımla dikkat çekti. Belediye, büyüklerin hem sağlıklı bir yaşlanma süreci geçirmelerini desteklemek hem de uzun soluklu evliliğin önemine dikkat çekmek amacıyla 65 yaş üstü ve 41 yıllık evli çiftlere ücretsiz kapsamlı check-up hizmeti sunulmaya başlandığını duyurdu.

Uzun yıllar boyunca birlikteliklerini sevgi, saygı ve fedakârlıkla sürdüren çiftlerin yer aldığı projenin ilk gününde başvuru yapanlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından evlerinden alınarak sağlık merkezine götürüldü. Burada kan tahlillerinden solunum fonksiyon testine (SFT), odyometri (işitme testi) uygulamasından akciğer röntgenine ve elektrokardiyografiye (EKG) kadar birçok taramadan geçirildi.