14°
Yaşam
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

41 yıllık evlilere 41 kere maşallah dedirten hediye! Çiftler hizmetlerden ücretsiz yararlanacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi 41 yıllık evlilere hazırladığı hediye ile yüzleri güldürdü. Proje kapsamında 41 yılı aşkın süredir evli olan çiftlere ücretsiz ve kapsamlı check-up hizmeti sunulmaya başladı.

41 yıllık evlilere 41 kere maşallah dedirten hediye! Çiftler hizmetlerden ücretsiz yararlanacak
IHA
04.12.2025
04.12.2025
Kentteki yaşlı bireyler için projeler hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, (SBB) attığı yeni adımla dikkat çekti. Belediye, büyüklerin hem sağlıklı bir yaşlanma süreci geçirmelerini desteklemek hem de uzun soluklu evliliğin önemine dikkat çekmek amacıyla 65 yaş üstü ve 41 yıllık evli çiftlere ücretsiz kapsamlı check-up hizmeti sunulmaya başlandığını duyurdu.

41 yıllık evlilere 41 kere maşallah dedirten hediye! Çiftler hizmetlerden ücretsiz yararlanacak

Uzun yıllar boyunca birlikteliklerini sevgi, saygı ve fedakârlıkla sürdüren çiftlerin yer aldığı projenin ilk gününde başvuru yapanlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından evlerinden alınarak sağlık merkezine götürüldü. Burada kan tahlillerinden solunum fonksiyon testine (SFT), odyometri (işitme testi) uygulamasından akciğer röntgenine ve elektrokardiyografiye (EKG) kadar birçok taramadan geçirildi.

41 yıllık evlilere 41 kere maşallah dedirten hediye! Çiftler hizmetlerden ücretsiz yararlanacak

